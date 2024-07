„Weird Al“ Yankovic hat fünf Grammys, einen Emmy, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und das erste Comedy-Album, das auf Platz 1 der Charts debütierte. Plakatwand 200. Er ist eine lebende Legende der Popkultur – und wahrscheinlich der einzige Künstler, der Generationen von Fans mit der Veröffentlichung einer Polka begeistern könnte. Aber jetzt, im Jahr 2024, ist „Weird Al“ mit „Polkamania“ zurück und wir könnten nicht aufgeregter sein, mit dem Oom-Pah-Pah loszulegen.

„Polkamania“ feiert den 10. Jahrestag von Obligatorischer Spaßdas letzte Album von „Weird Al“ und sein einziger Nummer-1-Hit. Das Mashup ist sein erstes Polka-Medley, seit er 2018 „The Hamilton Polka“ zu Lin-Manuel Mirandas „Hamildrop“-Reihe beisteuerte, und sein erstes, das Songs von verschiedenen Künstlern enthält, seit Obligatorischer Spaß„Das nenne ich jetzt Polka.“

Dieses Mal hat er Titeln wie „Bad Guy“ von Billie Eilish, „Old Town Road“ von Lil Nas X, „Vampire“ von Olivia Rodrigo, „Shake It Off“ von Taylor Swift, „Uptown Funk“ von Mark Ronson und Bruno Mars und (Gott steh uns bei) „WAP“ von Cardi B und Megan Thee Stallion ein Akkordeon-Makeover verpasst.

„Viele dieser Künstler sind solche, von denen man großartig Parodien machen könnte“, erzählt „Weird Al“ Folge„Ich habe mich in den letzten Jahren nicht so sehr auf die geradlinigen Parodien konzentriert. Ich habe mich auf andere Medien konzentriert. Aber ja, viele der Künstler in ‚Polkamania‘ sind solche, die sicherlich irgendwann einmal großartige Ziele wären.“

Obwohl wir immer noch gerne hören würden, Das große britische Backturnier-thematisierte Parodie von „Shake It Off“, Polka-Medleys sind seit den Anfängen seiner Karriere – und sogar schon früher – Teil des „Weird Al“-Universums. „Das geht auf meine Teenagerzeit zurück“, erklärt er. „Als ich noch sehr jung war, fand ich heraus, dass meine Freunde es lustig fanden, wenn ich einen Rocksong auf dem Akkordeon spielte. Sie fanden das einfach lustig und alles klang wie eine Polka auf dem Akkordeon.“

Über 40 Jahre später bestätigt „Polkamania“, dass populäre Lieder, die man auf dem Akkordeon spielt, immer noch unglaublich lustig sind. Um die Zeitlosigkeit seiner einzigartigen Form von Comedy-Covers zu feiern, haben wir uns mit „Weird Al“ persönlich zusammengesetzt, um alle 14 seiner Polka-Medleys zu analysieren. Sehen Sie sich das Ani-Jam-Video „Polkamania“ an (mehr dazu gleich!) und lesen Sie unten, was „Weird Al“ Yankovic zu all seinen Mashups zu sagen hat.