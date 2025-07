Harry Potter Die Stars Emma Watson und Zoe Wanamaker haben jeweils sechs Monate nach separaten Geschwindigkeitsvorfällen verboten, berichtet die BBC.

Watson wurde im Juli 2024 in einer 30 -km / h -Zone in Oxford 38 Meilen pro Stunde fuhren. Für die Verkehrsstraftat wurde die Hermine Granger -Schauspielerin am Mittwoch, dem 16. Juli, von 1.044 GBP (derzeit 1.400 US -Dollar entspricht) mit einer Geldstrafe von 1.044 GBP belegt.

Vor dem Vorfall hatte Watson bereits neun Punkte für ihre Lizenz gesammelt. In Großbritannien kann ein Fahrer sechs Monate lang nach 12 oder mehr Strafpunkten innerhalb von drei Jahren verboten werden. Sie müssen auch eine neue Lizenz beantragen, bevor sie auf die Straße zurückkehren.

Wanamaker, der den Broomstick -Fluglehrer Madame Hooch spielte, hatte im August 2024 auch neun Punkte auf ihrem Führerschein, bevor sie 46 Meilen pro Stunde in einer 40 -Meilen -Zone fuhr. Sie erhielt am Mittwoch eine identische Geldstrafe vom High Wycombe Magistrates ‚Court.

In anderen Harry Potter News, eine TV -Adaption findet derzeit bei HBO produziert. Dominic McLaughlin spielt die Titelfigur Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. Die Besetzung umfasst auch John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essidu als Severus Snape, Nick Frost als Rubeus Hagrid, Luke Thallon als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Argus Filch.

