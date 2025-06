Heute konzentriert sich der Bericht der Mitte des Jahres des Konsequenz auf die 10 bisher besten Fernsehsendungen von 2025. Wir feiern auch die besten Alben und Filme des Jahres.

Aufgrund der Art und Weise, wie der Emmys-Kalender funktioniert, ist die erste Hälfte eines bestimmten Jahres immer reich an großem Fernsehen. Dieser Frühling war keine Ausnahme mit sehr harten Konkurrenz, um unsere Favoriten von 2025 bisher zu bestimmen.

Alle Shows auf unserer Liste haben es zum Teil geschafft, weil sie etwas wirklich Fettes ausprobiert haben, selbst innerhalb eines etablierten Genres. Eine Show wieder auferweckte das medizinische Drama, während eine andere die Kraft bewies, Geheimnisse zu halten. Die Verbrechensgeschichten zeigten, wie eine junge Seele in Echtzeit zu einem gehärteten Insassen werden kann oder wie leicht eine gut gemeinte Person die Grenze überschreiten kann, um eine undenkbare Handlung zu begehen. Major etablierte Franchise -Unternehmen haben ihren Fokus klein gehalten und bewiesen, wie gut sie heute Geschichten erzählen können.

Die Satiren gingen tiefer und die Genre -Experimente gingen weiter, bis wir kaum glauben konnten, was wir auf unseren Bildschirmen sahen. Wir wussten nur, dass wir weiter zuschauen mussten. Das Fernsehen fühlt sich oft so an, als würde es als Ablenkung dienen, aber das macht es nur tiefer, wenn die Ablenkung unsere Augen für das öffnet, was um uns herum passiert. Die Top -TV -Shows von 2025 haben genau das getan.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor