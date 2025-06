Der erste Trailer für Wicked: Für immerdie bevorstehende zweite und endgültige Installation der Böse Film -Franchise ist angekommen. Jon M. Chu kehrt zurück, um die Fortsetzung zu leiten, die die Geschichte von Oz ‚berühmtesten Hexen fortsetzt.

Der Trailer vereint Cynthia Erivo und Ariana Grande als Elphaba und Glinda und neckt eine umfassende und emotionale Schlussfolgerung für die Saga. Wicked: Für immer Eröffnet am 21. November in den Kinos. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Zusätzlich zu Erivo und Grande werden die Darsteller Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Bowen Yang und andere zurückkehren, um ihre Rollen wieder zu wiederholen. In Bezug auf die Handlung nimmt der Film dort auf, wo der erste aufgehört hat, und verfolgt die Auflösung von Elphaba und Glindas Freundschaft-genau wie Dorothy in die Geschichte eintritt und beginnt, die Legende der bösen Hexe zu formen.

Die erste Ausgabe von Böse – Synchronisiert Wicked: Teil eins – Debüt im November 2024 und wurde einer der Hauptfilmhits des Jahres, sogar einen Platz unter FolgeDie besten Filme von 2024. Im Dezember wurde bekannt gegeben, dass die Fortsetzung den Titel “ Wicked: Für immer.

