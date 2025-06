Crate Digging ist eine wiederkehrende Funktion, in der ein Künstler mehrere Alben in einem Thema präsentiert, von dem alle Musikfans Bescheid wissen sollten. In dieser Ausgabe erläutert der Schauspieler und Musiker Finn Wolfhard seine Lieblingsfilm -Soundtracks.

Nach mehreren Jahren mit Calpurnia und einer Handvoll mehr mit seiner Band The Aubreys tritt Finn Wolfhard für sein Debüt -Solo -Album zurück. Alles Gute zum Geburtstagam 6. Juni. Während es ein großer Moment für den 22-jährigen Schauspieler, Filmemacher und Musiker ist, scheint er ziemlich bequem zu sein, die Welten von Musik und Filmen zu verspotten. Immerhin hat er Musik gemacht, während er in der Hauptrolle spielt Fremde Dinge Seit fast einem Jahrzehnt, und er schreibt Filme wie gut wie School of Rock Und Scott Pilgrim gegen die Welt dafür, dass er ihn dazu inspiriert hat, überhaupt ein Instrument abzuholen.

Wenn Wolfhard mit trifft Folge, Er ist mitten in der Werbung für seinen Film. Hölle eines Sommerswas er zusammen mit Billy Bryk mitgeschrieben und gemeinsam leitete. Daher war es angebracht, Wolfhard über die Soundtracks und Punktzahlen zu sprechen, die sich in Disziplinen massiv auswirken. Seine Auswahlen zeigen eine tiefe Wertschätzung für Komponisten, die die Grenzen zwischen herkömmlichen Filmerbragen und experimentelleren Ansätzen verwischen – insbesondere Jon Brion, der dreimal auf der Liste von Wolfhard auftritt.

„Jon Brion könnte einer meiner Lieblingskomponisten sein“, erklärt Wolfhard. „Er ist der König der schönen Melodien, auf die Sie zuhören können, wann immer.“ Es ist diese Qualität – bewertet, die sowohl in ihren Filmen als auch als eigenständige Erlebnisse der Hörer erkrankt -, die Wolfhard eindeutig sowohl als Filmemacher als auch als Musiker eindeutig ansprechen.

„Ich habe noch nie einen Soundtrack gehört, den Sie hören können, aber es ist auch das Unterzügen eines ziemlich dramatischen Films“ Magnolie. Es ist ein Gefühl, das während seiner Entscheidungen von Alex Turners intimer Auswahl läuft U -Boot Bewertung der Genre-Abmischung der elektronischen Arbeit von Trent Reznor und Atticus Ross auf Das soziale Netzwerk.

Siehe Wolfhards Picks unter den 10 Film -Soundtracks und -zahlen, die jeder besitzen sollte.

