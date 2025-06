In Filmnachrichten, die wir nicht kommen sahen, wird der Popstar Nick Jonas im kommenden Biopic Kiss-Sänger-Gitarist Paul Stanley spielen Schreie es laut aus.

Deadline berichtet, dass der Sänger-Guitarist von Jonas Brothers als Kiss-Legende besetzt wurde und seinen eigenen Gesang im Film machen wird.

Der Film wird von MCG inszeniert, das für die Leitung verschiedener Musikvideos für Künstler wie Korn, den Nachkommen, Zuckerstrahl und Sublime sowie Big-Screen-Flicks bekannt ist Charlies Engel Und Terminator Salvationunter anderem.

Laut Deadline möchte MCG auch einen bekannten Schauspieler aufnehmen, um den Kiss-Sänger-Bassist Gene Simmons zu spielen, während noch kein Wort darüber gibt, wer Gitarrist Ace Frehley und Schlagzeuger Peter Criss darstellen wird.

Bereits im Jahr 2023 wurde berichtet, dass Schreie es laut aus würde im Jahr 2024 auf Netflix veröffentlicht, während die Nachricht über den Film zum ersten Mal ein paar Jahre zuvor im Jahr 2021 brach. Jetzt, jetzt, Frist Berichte Dass der Film Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 zuerst in die Produktion gehen wird, was bedeutet, dass er wahrscheinlich erst Ende 2026 oder sogar 2027 veröffentlicht wird.

Das neueste Drehbuch wird von Darren Lemke, einem Drehbuchautor, an dem gearbeitet hat, behandelt Shrek für immer danachAnwesend GänsehautAnwesend Kung Fu Panda 4und andere Filme.

Schreie es laut aus Wir konzentrieren sich auf die Bildung und die frühen Tage von Kiss, der sich Anfang der 70er Jahre in New York City gegründet hat, und war einer der einflussreichsten Akte in der Felsgeschichte.

Während er am besten als Mitglied von Jonas Brothers bekannt ist Nacht im Museum: Schlacht des Smithsonian und ein paar Jumanji Filme sowie Stammgast in der TV -Serie Königreichunter anderem.

In der Zwischenzeit zog sich Kiss Ende 2023 von Tourneen zurück, kündigte jedoch kürzlich an, dass Mitglieder der Band auf einer Fan -Kongress in Las Vegas, die im November dieses Jahres stattfindet, entlarvt werden. Hören Sie Gene Simmons in einer kürzlich durchgeführten Episode von Folge‚S Kyle Meredith mit… Podcast unten.