Die Metal Week von Consequence setzt sich mit einer weiteren Sonderausgabe von Crate Digging fort, eine wiederkehrende Funktion, die einen tiefen Eintauchen in die Musikgeschichte einnimmt, um mehrere Alben aufzutreten, die alle Musikfans wissen sollten. In dieser Ausgabe teilt der Mac Sabbath -Sänger Ronald Osbourne (wir denken?) 13 leckere Metal -Alben, die jeder Musikfan besitzen sollte. Schauen Sie sich weiter nach mehr Metal -Woche und sehen Sie sich unsere Liste der 75 besten Metal -Alben aller Zeiten an.

Mac Sabbath, die weltweit führende Tribute-Band mit McDonald’s-Thema, unterhält Fans seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihren unglaublich klugen Cover der klassischen Lieder der Heavy Metal Godfathers.

Die Band kündigte kürzlich einen neuen Lauf der US -Tourdaten für September an (Tickets hier), und als Black Sabbath gerade ihre letzte Show gespielt hat, haben wir uns vorgestellt, was besser für einen Beitrag zu einem Feature beitragen, um dazu beizutragen Folge„S“ Metal Week „. Also fragten wir höflich, ob der Frontmann Ronald Osbourne uns eine „Crate Digging“ -Liste mit 10 Alben zur Verfügung stellen kann, von der er glaubt, dass sie alle Musikfans besitzen sollten.

Was wir als Antwort erhalten haben, war sowohl amüsant als auch erstaunlich: ein äußerst unterhaltsamer Brief, in dem uns darüber informiert wurde, dass Ronald Osbourne nicht drückt, sowie eine Liste von 13 Alben (einschließlich fünf Black Sabbath -LPs). Im Folgenden finden Sie den gesamten Brief, zusammen mit dieser Liste der Alben, von denen wir glauben, dass sie von Ronald Osbourne ausgewählt wurden.

Mein Name ist Mike Odd und ich bin der Manager von Mac Sabbath. Ronald Osbourne und die Bande führen keine Interviews. Er besteht darauf, dass er in den 1970er Jahren existiert; Nur die Regeln für die kontinuierliche Zeit für Zeitraum für diese Live -Shows zu brechen, um die Welt vor dem aktuellen Stand der Musik und des Essens zu erziehen und zu retten. Aufgrund des erstaunlichen Themas dieses Stücks versuchte ich mein Bestes, um in dieser Situation der Notlandlinie, die ich fast nie benutze. Es ist ein bisschen wie das Fledermausphase, aber mit Brötchen. Es ist nicht einfach, mit einem sarkastischen zeitreisenden Scherz zu kommunizieren.

Ich erklärte „10 Alben Mac Sabbaths Ronald Osbourne glaubt, dass jeder Musikfan so viele verschiedene Arten besitzen sollte, wie ich versuchen konnte, dies zu formulieren, um zu versuchen, verschiedene Antworten zu illegal, aber er sagte immer wieder 2 Wörter: Black Sabbath. Ich probierte immer wieder verschiedene Dinge aus und erkannte, dass dies möglicherweise überhaupt nicht funktioniert. Er sagt nur das Offensichtliche an und wollte sich nicht rühren. Als ich fast aufgab, sagte ich: „Ist schwarzer Sabbat der einzige Einfluss, den Sie erwähnen möchten?“ Als das Telefon ungefähr auf halbem Weg war, hörte ich, wie er seinen Ton ein wenig änderte und sagte: „Natürlich nicht, das ist nur der erste.“ So erleichtert, richtete ich mich wieder auf und fragte mit Köderatematiker: „Oh, wirklich? Welche anderen Einflüsse dann?“ Er beginnt die Liste: „Paranoid, Meister der Realität, Band 4, Sabbat Bloody Sabbath“, als mir klar wurde, dass er über das Album Black Sabbath sprach. Ich denke, ich beziehe mich nicht auf die Band. Mir ist klar, dass ich immer noch mitten in einem bisschen bin und sagen soll: „Interessant, dass Sie Sabbat blutigen Sabbat ansprechen sollten, da kein Macs Material von diesem Album zu stammen scheint.“ Er scheint nervös zu sein, das Thema zu verändern und plötzlich zu plappern über Pentagramm, Coven, eine Band namens Black Widow, und beide sind damit einverstanden, dass Jimi Hendrix nicht genug Anerkennung dafür bekommt, einer der Pioniere von Heavy Metal zu sein.

Nichts davon war sehr greifbar und wird für jeden, der in dieser Dimension und Zeitraum festgelegt ist, viel Sinn machen. Man muss erkennen, dass dies sinnvoller ist als dies normalerweise macht. Trotzdem erinnere ich mich, dass er vor 10 Jahren über Dinge wie „Roboterpolizeihunde“ und vollständig automatisierte Burger -Gelenke gesprochen hat, und dachte, es sei alles Wahnsinn. Jetzt neige ich dazu zu vertrauen, dass er sich der Dinge bewusst ist, die wir nicht sind, und empfehlen sehr, sich in seine Texte zu vertiefen: Hilf ihm, uns zu helfen.