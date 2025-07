Hulu hat den vollständigen Trailer für seine bevorstehenden veröffentlicht veröffentlicht King of the Hill Wiederbelebung und einen erweiterten Blick auf den inzwischen pensionierten Hank und Peggy, der sich bemüht, sich an das moderne Leben in Arlen, Texas, anzupassen. Sehen Sie es sich unten an.

Egal, ob das Lernen, wie man Zoom benutzt, sich über fruchtbareres Bier beschwert oder herausfindet, was für Bobbys vegane Freundin Hank und Peggy zu mehr Freizeit zu kochen ist, ist nicht genau reibungslos.

„Das, was sie Ihnen nicht über den Ruhestand erzählen, ist, dass so viel Zeit zum Füllen ist“, sagt Hank zu Peggy. „Schatz, du musst nicht jeden Morgen im Morgengrauen aufstehen“, antwortet sie. „Peggy, ich habe mich nicht zurückgezogen, um mein Leben wie ein NEPO -Baby wegzuschlafen.“

Hier ist die offizielle Protokolllinie für die 14. Staffel: „Nach Jahren in Saudi -Arabien kehrt er in Saudi -Arabien in einem Veränderten in den Ruhestandsnest Ei, Hank und Peggy Hill zurück, um sich wieder mit alten Freunden Dale, Boomhauer und Bill zu verbinden, und Bobby lebt seinen Traum als Koch in Dallas und genießt seine 20er -Klassen.

Die Mehrheit der Voice -Besetzung der geliebten Animationshow wiederholt ihre Rollen, darunter der Serienschöpfer Mike Judge als Hank Hill und Jeff Boomhauer, Kathy Najimy als Peggy, Pamela Adlon als Bobby und Stephen Root als Bill Dauterive.

Der verstorbene Johnny Hardwick verzeichnete sechs Folgen als Dale Gribble, wobei Toby Huss für den Rest der Saison übernahm. In der Zwischenzeit haben sich der Komiker und Schauspieler Ronny Chieng der Besetzung angeschlossen und als Hanks Nachbarin Kahn Souphanousinphone für Huss eingetreten.

In einem weiteren tragischen Verlust wurde Jonathan Joss, die Stimme von John Redcorn, kürzlich von seinem Nachbarn in einem offensichtlichen Hassverbrechen erschossen. Joss hatte Zeilen für vier Folgen aufgenommen.

Alle 10 Folgen von King of the Hill Die 14. Staffel wird am 4. August auf Hulu und Hulu auf Disney+Premiere haben, wo Sie auch die vorherigen 13 Spielzeiten streamen können.

https://www.youtube.com/watch?v=gleti7jdwos