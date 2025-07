Ein Neustart von Nacht im Museum ist in den Arbeiten in den Studios 20th Century. Wie erstmals in Deadline berichtet, wird die Neueinstellung mit einer neuen Geschichte und einer neuen Reihe von Charakteren ins Museum zurückkehren.

Die Handlungsdetails bleiben unter Verschluss, aber Tripper Clancy wurde abgebaut, um das Skript zu schreiben. Shawn Levy kehrt zusammen mit Dan Levine durch seine 21 Rundenfirma zurück. Die früheren Credits von Clancy enthalten die von Netflix Ich bin damit nicht einverstanden und die Action -Komödie Stuber.

Der Nacht im Museum Franchise startete mit dem ursprünglichen Film 2006 und folgte drei Fortsetzungen: 2009’s Nacht im Museum: Schlacht des Smithsonian2014 Nacht im Museum: Geheimnis des Grabesund 2022 Nacht im Museum: Kahmunrah steigt wieder auf. Levy leitete die ersten drei Filme, bevor er Matt Danner die Zügel übergab.