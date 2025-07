Wenn der kritische Konsens ausreichte, um eine TV -Show zu töten, The Showtime Series Dexter wäre 2011 gestorben. Das basiert auf den Bewertungen für die sechste Staffel der Show, in der die Flut für das Serienmörderdrama gedreht wurde, das sich weigert zu sterben, selbst als der Titelprotagonist (gespielt von Michael C. Hall) sich von seiner angeborenen Anti-Helden-Natur wegverzerrte. „Mit Sternbewertungen und einer Erneuerung für zwei weitere Jahreszeiten, Dexter Hat mich Sorgen gemacht “, schrieb Emily Nussbaum dann in Der New Yorker. „Der bessere Dexter wird schlechter Dexter kann werden. “

Nussbaums Worte wurden zu der Zeit prophetisch Dexter Ende (zum ersten Mal) im Jahr 2013 schrie Kritiker nach Erleichterung. „Das ganze Durcheinander der letzten Four Seasons der Serie“, schrieb Emily St. James für den AV-Club, dass die Show sich weigerte, „die Figur als etwas anderes als einen dringend benötigten dunklen Rächer anzusehen. Die Show kann ihren Titelcharakter nicht in irgendetwas anderes als Schatten von Brilliant White dargestellt haben. Was ein einstes Horrorprogramm war, wurde zu Farce.“

Es hat nicht geholfen, wenn Dexter tat Endlich traf das Original -Serienfinale einige wilde Entscheidungen, beginnend mit dem Töten von Dexters Schwester Deb (Jennifer Carpenter) mit einem Blutgerinnsel, gefolgt von Dexter, der sein Boot in einen Sturm segelte, um in Oregon zu überleben und aufzutauchen und als Holzfäller zu arbeiten. „Und dann wird er zum Holzfäller“ betrat sofort das TV -Kritiker Lexikon als Beispiel für eine schreckliche Art, eine TV -Show zu beenden, zusammen mit „Sie waren die ganze Zeit tot“ und „Bran nimmt den Eisen -Thron“.

Verwandte Video

Ein geistiges Eigentum wird jedoch einfach nicht sterben – insbesondere wenn das Serienfinale Bewertungsunterlagen für das Netzwerk festlegt. Dauerte vielleicht ein paar Jahre länger als man erraten hat, aber im Jahr 2021 Dexter: neues Blut brachte Hall für eine neue Saison zur Showtime zurück, die FolgeClint Worthington rief nach dem Markenspiel und schrieb: „Zu keinem Zeitpunkt tut es Dexter: neues Blut Fühlen Sie sich wie alles andere als das neueste Beispiel für Netzwerke, die ihre alten IPs für eine letzte Runde bei BAT wiederbeleben. “

Neues Blut wurde zu einem großen Bewertungserfolg für das Netzwerk, während er theoretisch ein viel konkreteres Ende für seinen Titelcharakter anbot-Dexter blutete im Wald aus, nachdem er von seinem lang verlorenen Sohn Harrison (Jack Alcott) erschossen worden war. Trotz der Bewertungen jedoch eine zweite Staffel von Neues Blut Nie passiert, mit Showtime, statt a Priorität a Dexter Prequel -Serie – Erbsünde Schließlich wurde im Dezember 2024 Premiere mit Patrick Gibson als junger Dexter, der gerade seine neue Doppel Berufung als Tatort -Analyst/Serienmörder -Killer begann.

Zu der Zeit Erbsünde Premiere hatte jedoch bereits angekündigt, dass Hall als OG Dexter in zurückkehren würde ein anderer Neue Serie. ErbsündeTatsächlich begann Dexters wundersame medizinische Rettung (danach war Halls Anwesenheit in dieser Show auf Voice-Over-Erzählung beschränkt)-die Rettung, die die Bühne für die allzu ganz titierte Betitelte bereitet dritte Spinoff in vier Jahren, Dexter: Auferstehung.

Trotz all dieser anhaltenden Erschöpfung über Dexter‚S viele Leben, Auferstehung Erweist sich tatsächlich als ziemlich unterhaltsam und fügt dem Franchise genügend neues Leben hinzu, um diesen bestimmten Untertitel zu rechtfertigen. Ist es wirklich gerecht? Neues Blut Staffel 2? Nun, nur wenige Charaktere haben sich überquert und vertraglich in Bezug auf die Geschäfte vertraglich, aber im spirituellen Sinne aussehen-ja, das ist es. Der Spin -off kommt diese Woche an und die Dinge nehmen dort an Neues Blut (und die Erbsünde Prolog) aufgehört: Dexter erholt sich von seiner Schusswunde, während Harrison flieht, um einen Neuanfang zu finden.

Wenn es um alle drei dieser Spinoffs geht, hat die Verwendung neuer Standorte jeden von ihnen davon abgehalten, sich zu fühlen zu Ähnlich wie eine Remote dessen, was zuvor kam, zumindest auf oberflächlicher Ebene: Der ursprüngliche Standort in Miami war ein wichtiger Teil von DexterDie Kernästhetik mit diesen hellen Farbtupfer und Sonnenschein, auch wenn Fragen darüber gestellt werden, wie viele Serienmörder selbst eine Stadt wie Miami verbergen können. Neues Blutim Gegensatz dazu fand im Snowy im Bundesstaat New York statt Erbsünde blieb in Miami, hat aber die Dinge mit den 90er -Jahren -Fallen aufgeschaltet.

Und Auferstehung Bringt uns zum Big Apple, einen Spielplatz ausreichend, damit Harrison sich in Sichtweite versteckt und einen weitgehend geborgenen Dexter aufspürt. Dexter ist nur nach New York City gegangen, um Harrison zu finden, offiziellaber er wird schnell wieder in das Geschäft zurückgezogen, diejenigen zu versenden, die das Versenden verdienen. Embargobeschränkungen bedeuten, dass diese Überprüfung nicht viel über die Besonderheiten von Dexters neues Leben in der Stadt aussagen kann, aber basierend auf den ersten vier Folgen, die Kritikern zur Verfügung gestellt werden, ist das, was vielleicht am vielversprechendsten ist Auferstehung ist, dass es schließlich die früheren kritischen Bedenken hinsichtlich Dexters nicht-heldenhafter Natur beheben könnte.

Tatsache, dass Auferstehung findet Dexter fest, einen bestimmten Serienmörder zu zielen DexterName, Gott verdammt noch mal. (Nun, einer seiner Namen. An einem Punkt bezeichnet er sich auch als den Bay Harbor Metzger und löst eine echte Welle von Nostalgie aus.) Das „dunkle Passagier“ ist ein kleiner Punkt des Stolzes für ihn, und ein mächtiger Indikator, der so viel Dexter, so viel Dexter, versuchen könnte, sich auf die Seite der Engel zu befassen, das Mörder, das sich in den Mord anmordet.

Vielleicht ist es, diesen etwas dunkleren Dexter zu ermöglichen, dass die Show zu einem Zwei-Hauch wird, wobei Harrisons Handlung fast gleiches Erzählgewicht gegeben hat. Während Harrison vielleicht der Sohn seines Vaters sein mag, ist er noch jung genug, dass sein Lebensweg nicht vollständig verschlossen ist – es gibt immer noch Hoffnung für ihn, wenn es darum geht, gegen seine schlimmsten Drang zu kämpfen, eine Hoffnung, die Dexter selbst vor langer Zeit verlassen hat. Wenn die Autoren von Dexter Suchen Sie immer noch nach „Schatten des brillanten Weiß“ in ihren Charakteren. Harrison sorgt für eine weitaus sympathischere Option.

Zusätzlich, Auferstehung Bringt Angel Batista (David Zayas) aus der Originalserie zurück, die sich von Miami Metro zurückzieht, bevor er nach Norden fährt, um das einzige große lose Ende seiner Karriere zu binden – sein Verdacht, dass Dexter der Mörder ist, der all die Jahre gefangen genommen hat. Im Laufe der Jahre gab es viele Bedrohungen, die Dexter endlich einige Konsequenzen für seine Handlungen haben könnte. Aber vielleicht wird es diesmal sicher passieren?

Es fühlt sich sehr an, dass Charlie Brown-mit dem Fußball geschrieben hat, besonders wenn man bedenkt, wie viele andere Male es scheint Dexter würde tatsächlich zu Ende gehen. Aber wenn Auferstehung Muss zumindest mit einer wirklich beeindruckenden Besetzung von Stars, darunter Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet und David Dastmalchian, vorhanden. Die meisten von ihnen erscheinen erst in Episode 4, aber das Warten lohnt sich.

Wille Auferstehung Sei die Show, die schließlich bringt Dexter Ende? Es fühlt sich unwahrscheinlich an. Das Beste, auf das man hoffen könnte, ist, dass sie eine zweite Staffel von grünlich machen würden Auferstehunganstatt zu erschaffen ein anderer Spinoff mit einem leicht vagen Untertitel, an den wir uns erinnern können. Dexter: Geschwindigkeitsregelung. Dexter: Die Beschleunigung. Dexter: Electric Boogaloo. Am Ende ist es wirklich egal. Wie auch immer du es nennst, Dexter wird sein Dexter. Wir können nur hoffen, dass die Verbesserungen von angeboten werden von Auferstehung Stock.

Die ersten beiden Folgen von Dexter: Auferstehung Premiere Freitag, 11. Juli auf Paramount+ mit Showtime. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=84o1q6fb20k