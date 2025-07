Für einen Film über einen der berühmtesten Guten der amerikanischen Kultur, James Gunns neue Version Übermensch Enthält mehr Gespräche, als Sie davon erwarten würden, was es bedeutet, Punk zu sein. Und das führt zu den Schlusskrediten des Films, die von einem tiefen Schnitt von Iggy Pop und der Band Teddybears begleitet werden: „Punkrocker“.

„Punkrocker“ erschien zum ersten Mal auf Teddybears ‚2000 Album 2000 Rock ’n‘ Roll Highschoolund wurde in den Jahren seitdem häufig behandelt: die Version, die über die spielt Übermensch End Credits stammt vom Album von Teddybears aus dem Jahr 2006 Weiche Maschinemit Iggy Pops Gesang.

Für einen James Gunn Superhelden -Film, Übermensch ist ansonsten ziemlich leicht, wenn es um Nadelstropfen geht: Es gibt nur zwei Songs im Film selbst, Sophie Madeleines „Bring Me Sunshine“ und Noah und die „5 Jahre“ des Wales. Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss des Films einen Titel aus Clark Kents Lieblings -Fiktionalpunkband The Mighty Crabjoys. Der Name der Band erschien zum ersten Mal in der Gunn-geschaffenen Animationsserie Kreaturekommandosjetzt auf HBO Max Streaming – Gunn, Eric Nally und Devin Williams sind die gutgeschriebenen Schriftsteller von „The Mighty Crabjoys Thema“.

Übermensch kommt am Freitag, den 11. Juli, in den Kinos. Bewertungen, einschließlich FolgeEs war positiv. Zu den bevorstehenden Tourdaten von Iggy Pop gehören ein Auftritt bei Project Pabst 2025 mit Devo und Death Cab für Cutie. Geben Sie hier Ihre Chance ein, Wochenendkarten für die Show zu gewinnen.

