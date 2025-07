Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Zum vierten Mal setzten sich Milo Manheim, Meg Donnelly, Malachi Barton und Freya Skye mit Kyle Meredith, um sich die Zähne einzubringen Zombies 4das neueste Kapitel von Disneys Monster-Mash-musikalischer Saga. Diesmal befinden sich Zed und Addison mitten in einer neuen übernatürlichen Rivalität-Daywalker vs. Vampire-, während sie Camp-Berater für Seabrooks fang-tastische neue Rekruten spielen. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Sowohl Manheim als auch Donnelly haben sich als ausführende Produzenten im Film ausgetauscht und sind mehr als je zuvor. „Milo und ich während dieses gesamten Franchise haben wir es immer geliebt, kreativ so gut wie die ganze Welt im Allgemeinen zu sprechen, denn wir sind Fans von Fans von Zombies Auch „, erklärte Donnelly. Manheim fügte hinzu:“ Es gibt immer Parallelen in Ihrem eigenen Leben und dem Film, den wir drehen. Die Geschichte ist großartig. Wir haben alle für uns wichtigen Kästchen überprüft. “

Die Newcomer Malachi Barton und Freya Skye waren auf das Monster -Mayhem vorbereitet, wobei Barton eine andere Art von Blutsauger umarmte. „Das gesamte Schreibteam hat eine großartige Arbeit geleistet, um Vampire in diese lebenslustige, freundliche Art von Monster zu verwandeln“, sagte er. In der Zwischenzeit studierte Skye im Stil des Franchise: „Meine Art zu lernen, die Filme immer wieder zu sehen… Zombies hat so ein unverwechselbares Gefühl. “ Off-Set, die Besetzung verband sich über Musik, Spiele und sogar Boba mit „Blutfrüchten“.

Hören Sie sich Milo Manheim, Meg Donnelly, Malachi Barton und Freya Skye an Zombies 4und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

https://www.youtube.com/watch?v=1spqqp7qmwq

