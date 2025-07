Böse Die Fans sind vor dem eine Vergnügen vor sich Wicked: Für immer Theaterfreigabe in diesem Herbst.

Am 6. November wird NBC a a a Böse Special Live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles mit den Stars des Films, Ariana Grande und Cynthia Erivo. Das Duo wird zusammen mit anderen Stars aus dem Film (plus Überraschungsgästen) Songs vom ersten aufführen Böse Film. NBCUniversal neckt laut einer Pressemitteilung auch: „Vielleicht, nur vielleicht ein bisschen aus dem kommenden Film“.

Die Show wird am 6. November um 20:00 Uhr ET/PT auf NBC ausgestrahlt und beginnt am 7. November auf Peacock. Wicked: Für immer wird am 21. November seine Kinos veröffentlicht.

Grande und Erivo sind keine Unbekannten, um gemeinsam live im Fernsehen aufzutreten. Das Paar hat sich zusammengetan, um die 2025 Oscars mit einem Medley von Songs von zu eröffnen BöseAnwesend Der Zauberer von OzUnd Der Zauber.

Veröffentlicht im letzten November, veröffentlicht, Böse An der globalen Abendkasse wurde mehr als 750 Millionen US -Dollar eingewiesen und wurde zur größten musikalischen Adaption aller Zeiten. Der Film zog 10 Oscar -Nominierungen ein und sicherte sich zwei Siege: Bestes Kostümdesign und bestes Produktionsdesign.