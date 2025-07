Es lebt, es stirbt, es lebt wieder! Bis heute hat Streaming Service Max offiziell als HBO Max umbenannt, eine Rückkehr zu dem von ihm ursprünglich im Mai 2020 gestarteten Namen.

Die Entscheidung für Max, erneut als HBO Max bekannt zu sein, ist Warner Bros. Discovery zugeschrieben, der sich von seinem Wunsch, den Streamer zu entspannen, einen breiten Inhaltsschwaden für alle zu erfassen, einschließlich derer, die Discovery Channel Reality -Shows gegenüber HBOs kritisch anerkannten Serien und Filmen bevorzugen. Die Rückkehr von HBO zum Namen ist ein Versuch, die Leistung dieses Netzwerks als Marke erneut zu betonen.

Vor dem HBO Max ging die Dienste HBO Go und HBO jetzt voraus.