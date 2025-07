Wenn Sie James Gunn vergleichen wollen Übermensch Für einige der filmischen Stahlmänner, die ihm vorausgingen, ist die Farbe ein guter Ausgangspunkt. Ab dem Beginn des Films taucht der Außerirdische, der auch als Clark Kent (David Corenswet) bekannt ist, dank seines leuchtend blauen und roten Anzugs vor einem schneebedeckten Hintergrund an, und das ist vergleichsweise eine der tristen Szenen, angesichts der lebendigen Farbtöne, die selbst in der dunkelsten Abmessungen vorhanden sind. Die Farbe fühlt sich nicht nur eine ästhetische Wahl an. Es ist ein visuelles Versprechen, dass wir diesmal einige haben werden Spaß.

Das heißt das nicht ÜbermenschDas ist der wahre Relaunch des DC -Comic -Universums auf dem Bildschirm, ist ohne Dunkelheit – es gibt feierliche Momente und große Einsätze, die in das Superhelden -Abenteuer gepackt sind. Doch grimmig und kernig sind Worte, dass dieser Film fest abgelehnt wird, stattdessen in die menschliche Seite aller Beteiligten, sogar seine Bösewichte. Es gibt einige Möglichkeiten, die weniger gut funktionieren als andere, aber das Endergebnis ist ein Film, der seinen Titelcharakter im Dienst für Franchise-Aufbau nicht opfert. Stattdessen konzentriert es sich darauf, die Werte zu feiern, die Superman selbst von Anfang an verkörpert hat.

Der Film beginnt damit, dass Clark Kent einen wirklich schlechten Tag hat, nur wenige Jahre nach seinem öffentlichen Leben als Meta-Human, das zu wundersamen Taten fähig ist, und die Dinge für ihn von dort aus ehrlich gesagt nicht viel einfacher werden. Clarks Freundin Lois Lane (Rachel Brosnahan) fühlt sich zum einen skittisch über ihre neue Beziehung, und die Feinde, die Clark konfrontiert hat, waren dank der Pläne hinter den Kulissen des Milliardärs Lex Luthor (Nicholas Hoult) immer schwieriger zu kämpfen. Außerdem ist Krypto, der Superdog, wie alle Hunde ein sehr guter Junge. Aber er konnte Vielleicht Verwenden Sie ein wenig mehr Training.

Von diesem Ausgangspunkt aus stützt sich Gunn auf die Kurzform, die von so vielen vergangenen Superman -Geschichten errichtet wurde, um seine Metropole zum Leben zu erwecken – eine Metropole, in der Superman nicht der einzige Metahuman ist. Das war von Beginn der Entwicklung dieses Films tatsächlich ein Anliegen, da immer mehr Casting -Updates den großen Umfang der Charaktere enthüllten – genug, um anzuzeigen, dass dieser Film keine große Gelegenheit hätte, tatsächlich ein Superman -Film zu sein.

Jedoch zwischen Skript, Richtung und Leistung, Übermensch ist immer noch extrem konzentriert, wer Superman genau ist als Person – Kein verwirrender Held, sondern ein irgendwie schüchterner Trottel von Kansas, der zufällig zu erstaunlichen Dingen fähig ist (während ja, wie sie aussieht wie wie Das). Das erweist sich als die größte Stärke des Films, und Corenswet spielt diese Figur wirklich als die einzigartige Ikone, die er ist. Viele andere Helden haben ähnliche Kraft -Sets, aber keiner von ihnen hat diese Art von Freundlichkeit und Selbstvertrauen.

Darüber hinaus ist etwas, das sich wie ein sehr bewusster Teil der Konstruktion dieses Films anfühlt, der beste Weg, um eine Geschichte über einen Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu erzählen. Wie stellt man sicher, dass es ernsthafte Einsätze gibt, die nicht einfach von seinen Laseraugen gelöst werden konnten, wenn ein so mächtiger Charakter wie Superman so stark ist, dass es nicht einfach von seinen Laseraugen gelöst werden konnte? Die Lösung in diesem Fall besteht darin, sicherzustellen, dass die gegen ihn gestapelten Kräfte gleichermaßen beeindruckend sind, die sowohl das Drehbuch als auch das Lex von Nicholas Hoult sichern.

Wie so viele Superheldengeschichten bleibt Superman als leicht passiver Protagonist, der auf die Einbilder des ausgewiesenen Superschurken reagiert. Aber die Dynamik des Films gibt nie nach, dank der Art und Weise, wie Gunn uns in die Dicke der Action wirft, und Hoult wirklich besitzen Lex Luthor in all seiner selbstgerechten Entschlossenheit, Superman niederzuschlagen. Lex fällt nicht unbedingt in den Kanon von Hoults anderen großartigen Monster Boy -Rollen (ein Zombie in Warme Körpernein Kriegsjunge in Mad Max: Fury Roadein Renfield in Renfield) Aber die gleiche Energie ist vorhanden – insbesondere Hoults völliger Mangel an Angst, wenn es darum geht, die hässlichsten Seiten seiner Charaktere hervorzubringen.

Auch wenn es für jede Schauspielerin immer noch unmöglich ist, die Definition von Margot Kidder von den Richard Donner -Filmen Rachel Brosnahan (Richard Donner -Filme (Richard Donner „(Rachel Brosnahan (Die wunderbare Frau Maisel) kommt mit ihren scharfen Ensembles mit der scharfen Zunge und den Herrenmoden inspiriert. Außerdem ist sie eine sehr aktive Figur im Film, selten, wenn jemals jemals ein Rettung vor Superman. Stattdessen arbeitet sie daran, die Geheimnisse des Films mit ihrer eigenen Supermacht zu lösen: Journalismus!

Andere unterstützende Charaktere, die poppieren, sind Edi Gathegis leicht ungeduldiger Mr. FREIF (der eine sehr coole Jacke trägt, die großartig ist), Gunn BFF Nathan Fillion als Guy Gardner (das doofste grüne Laterne) und Isabela Merced als Hawkgirl (die mehr Zeit verwenden können, aber immer noch ein angemessener Menge mit ihrem großen Hammer mit ihrem Big Hammer mit ihrem Big Hammer mit ihrem Big -Hammer mit ihrem Big -Hammer verwendet werden kann).

Es gibt definitiv Teile des Films, die viel mehr wie ein Ensemble -Stück spielen – ein Sweet Spot von Gunn, wenn man das bedenkt Wächter der Galaxie Filme und sein 2021 übernehmen sich Der Selbstmordkader. An einem Punkt gibt es sogar, dass es gibt zwei verschiedene Teams gleichzeitig an einem Problem arbeitet, zusätzlich zu Superman, die gegen seine eigenen Schlachten kämpft.

Dieser Film verliert jedoch nie aus den Augen, wer sein Superman ist und welche Art von Geschichte er zu erzählen versucht. Und es gibt solche Verspieltheit, egal ob es sich um eine Kampfszene handelt, die Noah und die „5-jährige“ oder die mit Power Ring betriebene Possen von Guy Gardner oder die Anwesenheit von Krypto, der verdammt ist Stern. Es ist der bestmögliche Weg, um ein Franchise am Ende des Tages neu zu starten: Scheiß auf den Tisch, um einen Film zu machen, nur einen Film, den die Leute tatsächlich genießen werden. Eine, in der die Botschaft ist, dass Supermans Menschlichkeit seine größte Stärke ist.

Übermensch ist auf, auf und weg! in den Kinos ab Freitag, dem 11. Juli. Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ox8zlf6cgm0