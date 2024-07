Das Lineup für die Denver-Ausgabe 2024 des Decibel Metal & Beer Fests wurde enthüllt, angeführt von den gefeierten Acts Autopsy (mit ihrem Album von 1989 Abgetrenntes Überleben), YOB, Pallbearer, Cirith Ungol (erste und letzte Show in Denver) und Frozen Soul.

Das zweitägige Fest findet am 6. und 7. Dezember im Denver-Veranstaltungsort Summit statt und umfasst auch Undergang, Dreadnought, Crypt Sermon, Earthburner, Necropanther und mehr.

Dezibel und Live Nation beginnen beide am Donnerstag (25. Juli) um 10 Uhr MT mit den Codes ZOMBIEDUST Und KLIMPERNbzw. über LiveNation.com, der allgemeine Verkauf beginnt am Freitag (26. Juli) um 10 Uhr MT. Fans können auch nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Termine über StubHub erwerben, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Zusätzlich zum zweitägigen Fest findet am 5. Dezember eine Vorfest-Show im Ratio Beerworks mit Green Druid, Abrams und Cloud Catcher statt.

Auf dem Festival werden außerdem verschiedene Biere von 3 Floyds Brewing (IN), Incantation Brewing (CO), Black Sky Brewery (CO), Nepenthe Brewing Co. (MD), Brimming Horn Meadery (DE), WarPigs Brewing (IN), Adroit Theory (VA), Smoldered Society Beer Company (NY), Thin Man Brewing (NY) und Magnanimous Brewing (FL) angeboten.

Das vollständige Lineup für die Denver-Ausgabe 2024 des Decibel Metal & Beer Fest finden Sie unten.