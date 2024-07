Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Victoria Justice spricht mit Kyle Meredith über ihre neuesten Singles (einschließlich „Down“) und ihre kommenden Filmrollen (einschließlich Verderbtheit Und Kalifornien, Kingsize-Bett). Hören Sie sich das Gespräch oben oder überall dort an, wo Sie Ihre Podcasts beziehen.

Das Vorherige Siegreich Star spricht darüber, warum sie sich in letzter Zeit so auf ihre Musikkarriere konzentriert und warum sie in ihrer neuen musikalischen Ära eine sinnlichere Seite ihrer selbst entdeckt. Sie taucht ein in den Prozess des Schreibens und Aufnehmens ihrer neuen Single „Down“, der in Baja, Mexiko stattfand, bevor sie den Zuhörern einen Blick hinter die Kulissen von Remi Wolfs Musikvideo „Motorcycle“ gewährt. Die Schauspielerin blickt auch weiter in die Zukunft und denkt über eine eventuelle Veröffentlichung eines Albums und eine Tour nach.

Justice geht dann auf ihre bevorstehenden Auftritte als Schauspielerin ein, einschließlich der Pilotfolge von Anzüge: LA, und merkte an, dass sie hofft, dass ihr Gastauftritt zu etwas Regelmäßigem werden kann, wenn er für eine komplette Serie ausgewählt wird – was NBC gerade in Auftrag gegeben hat. „So viele Freunde haben mir DMs geschickt, die sagten: ‚Oh mein Gott, du wirst in der neuen Anzüge?! Das ist das Coolste, was du je gemacht hast!‘“, sagt sie lachend. „Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute so über diese Show denken.“

Hören Sie, wie Victoria Justice über all das und ihre Rollen im kommenden Thriller spricht Verderbtheit und der Film mit Joel McHale Kalifornien-König, und mehr in der neuen Folge. Sie können das Interview auch auf YouTube unten ansehen. Bleiben Sie über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.