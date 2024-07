Für Musikfans eines gewissen Alters ist der Name Milli Vanilli eine Abkürzung für Betrüger und Schwindler. Jetzt bekommt das Duo sein eigenes Biopic, das detailliert beschreibt, wie ihr immenser Ruhm zu Schande wurde. Mädchen, du weißt, dass es wahr ist. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Regie: Simon Verhoeven, Mädchen, du weißt, dass es wahr ist In „Milli Vanilli“ spielen Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Elan Ben Ali die Hauptrollen. Der Film soll am 9. August bei Vertical erscheinen. Der Film erzählt die wahre Geschichte der deutschen Tänzer Fab Morvan und Rob Pilatus, die das weltberühmte Duo Milli Vanilli bildeten. In den späten 80ern und 90ern schossen sie an die Spitze der Charts, nur um dann alles wieder zunichte zu machen, als herauskam, dass sie die ganze Zeit Playback gesungen hatten.

Ein Milli Vanilli-Film steckte zuvor über ein Jahrzehnt in der Entwicklungshölle fest. Zu einem Zeitpunkt war sogar der in Ungnade gefallene Regisseur Brett Ratner als Regisseur vorgesehen. Nun jedoch hat Verhoeven die Geschichte mit seinem eigenen Originaldrehbuch zum Leben erweckt – ein Drehbuch, das seiner Meinung nach die Erzählung korrigieren soll.

„Es erzählt nicht nur den spektakulären Aufstieg zweier Underdogs, die es innerhalb eines Sommers in den Zenit des Showbiz geschafft haben, es gibt auch einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen dieser illusorischen Welt des Ruhms und ihrer manchmal tragischen und skrupellosen Machenschaften“, schrieb er in einer Erklärung. „Persönlich denke ich, dass Rob und Fab es nicht verdient haben, die einzigen Sündenböcke dieses Skandals zu sein.“

Nach dem Fiasko versuchten Milli Vanilli ein erfolgloses Comeback, diesmal mit ihren eigenen Stimmen. Morvan machte als Solokünstler weiter und Pilatus starb 1998 an einer Überdosis. Frank Farian, der Produzent, der die beiden zum Playback ermutigte, starb im Januar, während John Davis, einer der Session-Sänger hinter vielen Hits von Milli Vanilli, 2021 starb.

Zusätzlich zum Biopic soll im Oktober eine Milli Vanilli-Dokumentation auf Paramount+ erscheinen.

Sehen Sie sich den Trailer an für Mädchen, du weißt, dass es wahr ist unten.