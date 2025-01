Bei den Oscars 2025 wird es keine Live-Auftritte der Nominierten für die besten Original-Songs geben, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt gegeben hat.

Stattdessen wird die Show die Songwriter durch „persönliche Reflexionen der Teams, die diese Songs zum Leben erwecken“, würdigen, schrieben CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang in einem Brief an die Akademiemitglieder. „All dies und noch mehr wird die Geschichten und Inspirationen hinter den diesjährigen Nominierten aufdecken.“

Diese Änderung wird Platz für den Plan der Akademie schaffen, „Los Angeles als Stadt der Träume zu ehren, seine Schönheit und Widerstandsfähigkeit zu demonstrieren“ nach den verheerenden Waldbränden, „und gleichzeitig die Stärke, Kreativität und den Optimismus“ Hollywoods hervorzuheben.

Die Nominierungen für die diesjährigen Oscar-Verleihungen werden erst am Donnerstagmorgen (23. Januar) bekannt gegeben. Zu den potenziellen Nominierten auf der Shortlist für den besten Originalsong gehören jedoch Trent Reznor & Atticus Ross, Maren Morris, Saoirse Ronan und Kneecap.

Von der Kategorie ausgeschlossen sind Lieder aus der Verfilmung von Böseaufgrund der Definition eines Originalsongs durch die Oscar-Verleihung. Weitere Informationen finden Sie in unserem Erklärer.

Dies ist das erste Mal seit 2012, dass bei den Oscars nominierte Songs nicht mehr live aufgeführt werden, als „Man or Muppet“ erschien Die Muppets und „Real in Rio“ von Rio traten in der Kategorie an.

Damals war die Zeremonie erst das dritte Mal, dass die Nominierten für die besten Original-Songs nicht aufgeführt wurden. Jetzt kommt noch die diesjährige Fernsehsendung dazu.

Die Oscar-Verleihung findet am 2. März statt und wird von Conan O’Brien moderiert. Zum ersten Mal wird die Show gleichzeitig auf Hulu live gestreamt (neue Benutzer können sich hier anmelden) und auf ABC ausgestrahlt.