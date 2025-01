Der Pitch: In einer ruhigen Straße in einer ruhigen Kleinstadt wartet ein leeres, hundert Jahre altes Haus auf eine neue Familie. Nun, das ist es nicht völlig leer – in diesen Räumen herrscht eine Präsenz, die ungesehen umherirrt, während neue Bewohner in diese Schlafzimmer kommen. Diese Familie ist nicht perfekt: Matriarchin Rebekah (Lucy Liu) neigt dazu, ihren Ehemann Chris (Chris Sullivan) zu übertölpeln, während ihr älterer Sohn Tyler (Eddy Maday) eine gewisse Mobbing-Ader hat und die jüngere Tochter Chloe ( Callina Liang trauert um einen Freund. Und sie alle wissen nicht, wie sie mit der immer stärker werdenden Gewalt in ihrem Zuhause umgehen sollen.

Ein Meister bei der Arbeit: Seit Beginn seiner Karriere hat sich Steven Soderbergh als einer unserer flinksten und faszinierendsten Regisseure erwiesen, jemand, der keine Angst davor hat, Risiken einzugehen – jemand, der tatsächlich davon zu profitieren scheint. Wie viele kreative Typen hat er seine Stärken, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, ein Indie-Drama rund um die Leistung eines unerprobten Pornostars aufzubauen, bei jeder Episode eines Cinemax-Dramas Regie zu führen oder eine Science-Fiction-Webserie zu starten mit Michael Cera auf seiner persönlichen Website.

Nach diesen Maßstäben konzentrierte sich Soderbergh auf eine kleine Geistergeschichte wie Gegenwart ist das kein so großer Sprung; Als Regisseur gelingt es ihm meist, in Mikrokosmen zu agieren, wie sie David Koepps knappes Drehbuch bietet. Doch wie so viele Arbeiten von Soderbergh Gegenwart erweist sich als so spannend, weil es ein perfektes Beispiel für die Kombination von Konzept und Umsetzung für 90 Minuten Kino ist, das Leistung bringt ganz ein Schlag. Zu sehen Gegenwart bedeutet, einem großartigen Geschichtenerzähler die Kontrolle zu überlassen – sich in seine Hände zu begeben und zu wissen, dass er genau weiß, wohin er einen führen wird.

Geisterhafte Echos: Heutzutage ist Soderbergh in der Regel der Kameramann seiner eigenen Projekte (unter dem Pseudonym Peter Andrews), und selten war das wichtiger als bei Gegenwartda die POV vollständig in der Perspektive des namenlosen Geistes verwurzelt ist, der dieses Haus heimsucht. Das bedeutet viele wirbelnde Aufnahmen und Fischaugenobjektive, während der Geist den Raum erkundet, in dem er gefangen ist, den Schwebezustand, der seine Existenz definiert. Die Kamera ist nicht nur eine Figur in der Geschichte – sie ist der Protagonist.

Als scharfen Kontrast zur postmodernen Kinematographie dient die Partitur von Zack Ryan, ein üppiger, altmodischer Soundtrack, der zutiefst von den einfühlsamen Orchesterstücken von Bernard Hermann inspiriert zu sein scheint. Davon gibt es nicht viel, aber die Hinweise, die eingehen, sind perfekt getimt. In der Zwischenzeit gebührt dem Sounddesign-Team große Anerkennung dafür, dass es dem Haus eine ganze Klangdimension verliehen hat, die wirklich einfängt, was es bedeutet live an einem Ort und wissen, wie die Schritte in einem Raum in einem anderen widerhallen können. Das Ergebnis ist ein Inszenierung das schmerzt das Leben – angesichts der Betonung des Todes nur allzu passend.

Der Verfolgte: Gegenwart enthält nur eine kleine Besetzung, wobei die Chemie zwischen der Kernfamilie für den Verkauf des Films als Ganzes entscheidend ist; Glücklicherweise erweisen sich Lucy Liu und Chris Sullivan als mehr als fähig, in ihren Interaktionen auf jahrelange Geschichte hinzuweisen. Als Eltern haben sie Fehler, geben aber ihr Bestes und finden Wege, mit ihren heranwachsenden Sprösslingen so umzugehen, dass sie sich authentisch und nachvollziehbar anfühlen.

Eddy Maday hat nicht viel zu spielen, wenn es um Tyler geht, eine Figur, die bis zu einem gewissen Grad von der darstellerischen Schrecklichkeit festgefahren ist, die mit dem Versuch einhergeht, cool und beliebt zu sein – obwohl, wie sein Vater ihm sagt, ein guter Mann in ihm lauert irgendwo. Am herzzerreißendsten ist Callina Liang, deren emotionale Turbulenzen über die typischen Teenagerleiden hinausgehen und als das schmerzende Herz des Films dienen, das am meisten auf die seltsamen Ereignisse in diesem Haus eingestellt ist.

Das Urteil: Der Umfang von Gegenwart bleibt durchweg klein und intim, auf eine Weise, die Soderberghs Handwerk, insbesondere seine Liebe zum Detail, wirklich schätzen lässt. Bei einem so fokussierten Film gibt es mehr Ablenkungsmanöver, als man erwarten würde, Handlungsstränge, die nicht in die erwartete Richtung verlaufen – ein drohender Skandal wird am Ende eher zu einer Prüfung für eine Ehe, während potenzielle Gefahren auf der Hand lauern.

Es gibt im gesamten Film unheimliche Momente, aber nichts, was in echten Terror umschlägt. Bis sich am Ende alles zusammenfügt und zu einem echten Fazit führt, das uns an die unausweichliche Wahrheit über alle Geistergeschichten erinnert: Letztendlich sind sie alle auf die eine oder andere Weise Tragödien. Es geht immer um Verlust. Und sie versuchen immer, uns daran zu erinnern, das Beste aus unserer Zeit auf der Erde zu machen, während wir hier sind … in der einen oder anderen Form.

Wo zu sehen: Gegenwart beginnt am Freitag, den 24. Januar, in den Kinos zu spuken.

