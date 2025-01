Im Jahr 2007 war Rilo Kiley reif für den Durchbruch. Nachdem sie ihre Indie-Glaubwürdigkeit mit ernsthaftem Rock mit Folk-Anleihen stetig ausgebaut hatten, fanden sie sich inmitten einer Legion von Bands wieder, die später die „Hipster-zu-Mainstream“-Explosion definierten: Arcade Fire, Death Cab for Cutie, Kings of Leon, Grizzlybär. Mit ihrem dritten Album „2004’s“ hatten sie ihren Indie-Königsstatus gefestigt Abenteuerlicher, Sie vergrößern ihr Publikum durch Soundtrack-Einbindungen, Blog-Erkennung, Tourneen mit Coldplay und Bright Eyes sowie Mundpropaganda. Als das Quartett aus Los Angeles sein Nachfolgealbum für Warner Records vorbereitete, waren sie in Schwung als je zuvor.

Unter dem Schwarzlicht„, das vierte und letzte Album der Band, vermeidet es, aus dieser Dynamik Kapital zu schlagen. Stattdessen begibt es sich mit Hochglanzproduktion, 70er-Jahre-Pastiche und einer spielerischen Auseinandersetzung mit genreübergreifenden Experimenten auf Neuland – ein mutiger, polarisierender Schachzug, der sowohl neu definierte, was Rilo Kiley sein könnte, als auch Kritik von Fans und Kritikern gleichermaßen hervorrief. Pitchforks erste Rezension beschrieb das Album als „auf Hochglanz poliert“ und kritisierte seinen „überwältigend oberflächlichen“ Inhalt, während langjährige Fans auf Message Boards fragten, ob die Band ihre Aufrichtigkeit im Streben nach Mainstream-Anklang geopfert habe.

War es auf keinen Fall Unter dem Schwarzlicht erfolglos, aber es ist eine kleine Anomalie in der Diskographie von Rilo Kiley. Ihre beiden Vorgängeralben, 2002 Die Ausführung aller Dinge und das oben Genannte Abenteuerlicherwurden zum Inbegriff der Rilo Kiley-Platten, insbesondere angesichts ihres Einflusses auf den Sound des Indie-Rock. Während Abenteuerlicher deutete eine ausgefeilte, vom Pop beeinflusste Richtung an, Unter dem Schwarzlicht ging noch einen Schritt weiter und tauschte Jenny Lewis‘ aufschlussreiche, tagebuchbasierte Texte gegen ironische Beobachtungen, Steely-Dan-artige Verkommenheit und cleveren Soul-Pop vor der zwielichtigen Kulisse von Los Angeles.

Heute, vor Rilo Kileys neu angekündigter Wiedervereinigung, erscheint das ganze Geschrei, dass sie 2007 ausverkauft seien und die Fans verärgert hätten, albern. Während die Spannungen zwischen Lewis und Mitbegründer Blake Sennett ihren Höhepunkt erreichten Schwarzlicht Bei den ersten Sessions tourte die Band weniger als ein Jahr und legte dann eine Pause ein. Kurz nachdem Lewis und Sennett mit ihren Soloprojekten Vollgas gegeben hatten, begann die Zweiteilung zwischen Indie und Mainstream zu schwinden, und Lewis bestätigte, dass die Band 2013 aufgelöst war. Jetzt, da diese frühen Debatten über die vermeintliche Kommerzialisierung der Band in der Bedeutungslosigkeit verblasst sind, Unter dem Schwarzlicht liest sich nicht als Ausverkaufsbewegung, sondern eher als missverstandener Wendepunkt.

Unter dem SchwarzlichtInsgesamt ist es ein seltsam Album. Die Charaktere sind dadurch zusammenhängend, dass sie abstoßend, übermäßig ehrgeizig, sexbesessen oder langweilig sind, aber klanglich ist alles auf der Karte. Es gibt einige der üblichen ernsthaften Indie-Elemente, die in ihren früheren Werken zu finden sind („The Angles Hung Around“), aufgepeppten Funk-Rock („The Moneymaker“), Dream-Pop im 80er-Jahre-Stil („Dreamworld“) und eine Handvoll Tracks die den Unterschied zwischen Soft Rock und Soul aufspalten („Silver Lining“, „Breakin‘ Up“). „15“ ist wie eine B-Seite von Sly & the Family Stone mit etwas Ska-Einfluss, „Dejalo“ orientiert sich an Reggaeton- und Latin-Stilen und das abschließende „Give a Little Love“ klingt wie eine Pop-Demo der späten 90er, die für TLC geschrieben wurde.

Aber trotz der vielfältigen Stile und exzentrischen Themen, Unter dem Schwarzlicht schafft es immer noch, äußerst charmant und gelegentlich brillant zu sein. Insbesondere „Silver Lining“ ist ein Juwel von einem Opener; Die sanfte Rock-Gitarrenlinie und das großzügige Klavier verleihen dem Lied eine zeitlose Qualität, und Lewis‘ hoffnungsvolle Aussicht auf das Ende einer Beziehung strahlt Wärme und Freude aus. Wenn sie in ihrer kristallinen Altstimme „I’m your silver line/ Hurra, hurra/ But now I’m gold“ singt, kann man sich praktisch vorstellen, wie sie mit ausgestreckten Armen auf der Bühne eines Sunset Strip-Kabaretts steht und neben Backgroundsängern wiegt.