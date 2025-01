Das Hinterland Music Festival kehrt vom 1. bis 3. August 2025 nach St. Charles, Iowa, zurück und Tyler, the Creator, Kacey Musgraves und Lana Del Rey führen das diesjährige Line-up an.

Weitere bemerkenswerte Acts, die das dreitägige Camping-Festival spielen werden, sind Clairo, Bleachers, Remi Wolf, Royel Otis, The Marías, Still Woozy, Sierra Farrell, Rebecca Black, Role Model, Gigi Perez, Wyatt Flores, Good Neighbours, Scowl, Glass Balken und mehr.

Tickets für Hinterland 2025 werden zunächst im Vorverkauf erhältlich sein, der am Donnerstag, 23. Januar, um 11:00 Uhr CST beginnt; Fans können sich auf der offiziellen Website von Hinterland anmelden, um ihren Code zu erhalten. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Freitag, 24. Januar, um 11:00 Uhr CST über die Website von Hinterland.

3-Tages-GA-Pässe für das Hinterland beginnen bei 270 $ (zzgl. Gebühren), 1-Tages-GA-Pässe kosten 145 $ (zzgl. Gebühren). Darüber hinaus sind verschiedene VIP- und Campingpakete erhältlich.

Das Hinterland Music Festival 2025 findet in St. Charles statt, etwa 30 Meilen südlich von Des Moines. In diesem Jahr bietet das Festival eine „90-Grad-Garantie“ an: Wenn die Weather.gov-Prognose für den 1., 2. oder 3. August am Dienstag, dem 29. Juli, um 10:00 Uhr CST eine tatsächliche Temperatur von 90° oder mehr vorsieht Unter der Postleitzahl 50240 haben Ticketkäufer die Möglichkeit, eine Rückgabe ihrer Festival-Eintrittskarte für diesen Tag zu beantragen. Um sich für eine Rückgabe zu qualifizieren, müssen Ticketinhaber bis zum 29. Juli auf der Website des Festivals das 90°-Garantie-Ticket-Rückgabeformular ausfüllen.

