Das Line-up für das Inkcarceration Music & Tattoo Festival 2025 wurde enthüllt. Das dreitägige Fest umfasst unter anderem die Headliner Slipknot, Five Finger Death Punch und Falling in Reverse sowie Acts wie Acid Bath, Knocked Loose, Lamb of God, Three Days Grace, Marilyn Manson, Slaughter to Prevail und Beartooth .

Das Festival findet vom 18. bis 20. Juli in Mansfield, Ohio, im Ohio State Reformatory statt, dem ehemaligen Gefängnis, das im Film berühmt wurde Die Shawshank-Erlösung. Derzeit sind hier Dreitageskarten und Einzeltageskarten erhältlich.

Zu Falling in Reverse werden am Freitag (18. Juli) Knocked Loose, Beartooth, Parkway Drive, Killswitch Engage, I Prevail, The Amity Affliction, Chiodos, The Devil Wears Prada und mehr gehören.

Am Samstag (19. Juli) wird Slipknot ein Konzert anführen, zu dem unter anderem Marilyn Manson, Slaughter to Prevail, Acid Bath, The Dillinger Escape Plan, Dayseeker, Khublai Khan TX, August Burns Red gehören.

Und Falling in Reverse wird das Festival am Sonntag (20. Juli) abschließen und einen Tag krönen, an dem auch Auftritte von Three Days Grace, Lamb of God, In This Moment, Architects und mehr stattfinden werden.

Slipknot-Percussionist Shawn „Clown“ Crahan erklärte: „Slipknot spielt dieses Jahr nur sehr wenige Shows in den USA, das wird also etwas Besonderes sein.“ Es wird schön sein, beim Inkcarceration Music & Tattoo Festival wieder mit unseren Freunden, unserer Familie und unserer Kultur zusammen zu sein. Bleib sicher! Bleib (sic)!“

Ronnie Radke, Frontmann von Falling In Reverse, fügte hinzu: „Es ist mir eine Ehre, Seite an Seite mit Legenden wie Slipknot zu spielen, einer Band, mit der ich aufgewachsen bin. Bis bald, Ohio!!!“

Zusätzlich zur Musik werden mehr als 100 prominente Tätowierer den Besuchern auf der Suche nach neuer Tinte zur Seite stehen und es werden selbstgeführte Touren durch die oben genannten Orte angeboten Shawshank-Erlösung Gefängnis.

Das vollständige Line-up von Inkcarceration 2025 finden Sie im Poster unten.