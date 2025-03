Lollapalooza hat seine Rockmusik vielleicht endgültig verlassen, aber das hat seine Fähigkeit, viele Tickets zu bewegen, sicherlich nicht behindert. Innerhalb einer Stunde nach dem Verkauf am Donnerstagmorgen ist das Chicago Music Festival aus 4-tägigen GA-, VIP- und VIP+ -Pässen vollständig ausverkauft.

Infolgedessen hat Lollapalooza seine tägliche Aufstellung 2025 vorgestellt und eintägige und zweitägige Tickets veröffentlicht. Tyler, der Schöpfer und Luke Combs, werden am Donnerstag, dem 31. Juli, das Festival starten, während Olivia Rodrigo und Korn am Freitag, dem 1. August, als Dual Headliner fungieren werden. Rutsüs du Sol und K-Pop-Sensationen werden zweimal am Samstag, dem 2. August, und Sabrina Carpenter und A $ AP Rocky abgeschlossen.

Sehen Sie sich die gesamte Tagesaufschlüsselung unten an. Insgesamt werden über 170 Acts im Laufe der vier Tage im Chicago’s Grant Park in acht Bühnen spielen.

Eintägige GA-, GA+, VIP- und Platin-Tickets sowie zweitägige Tickets sind jetzt über die Website des Festivals erhältlich.

