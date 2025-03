Obwohl Apple TV+ einige der besten verfügbaren Programme bietet, arbeitet er angeblich mit einem Nettoverlust von über einer Milliarde Dollar. Laut zwei anonymen Quellen, die mit den Informationen gesprochen haben, hat das Unternehmen mehr als 5 Milliarden US -Dollar für die Erstellung von Shows wie ausgegeben Abfindung Und Schrumpfunghat dies aber nicht mit Abonnentengewinn übereinstimmt.

Apple TV+ wurde 2019 eingeführt und hat eine Reihe von Emmys für Shows wie verdient Ted Lassozusammen mit einem besten Bildgewinn für 2021s KODA. Auch mit dem Anerkennung positionieren Schätzungen den Dienst als einen der am wenigsten unterzeichneten; Die jüngsten Zahlen ca. 45 Millionen Menschen, die für den Service zahlen, zwergen nach Zahlen, die von Netflix (300 Millionen) oder Disney+ (126 Millionen) gemeldet wurden.

Während Verluste von 1 Milliarde US -Dollar zunächst nach einer schockierenden Zahl klingen, könnte der Ruf der Programmierung ausreichen, um dies auszugleichen – insbesondere bei der Betrachtung, dass Apple insgesamt fast 94 Milliarden US -Dollar an Gewinnen im Jahr 2024 gemeldet hat. In einem Gewinnanruf im Januar hat CEO Tim Cook die Tatsache angezeigt, dass Apple TV+ Productions mehr als 2.500 Nominationen erzielt haben.

Tatsächlich scheint der Service keine Pläne zu haben, sein Modell mit zu ändern Ted Lasso bereits für eine vierte Staffel und die laufende Saison von wiederbelebt werden Abfindung Frühe Auszeichnungen erzeugen.

Eine Person, die sich sicherlich nicht in der Abonnentenbasis zählt? Abfindung Schauspieler Christopher Walken, der nach Screenern der Show bittet, auf DVD zu ihm geschickt zu werden.