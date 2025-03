Regisseur Dan Reed hat einen zweiten Dokumentarfilm über den sexuellen Missbrauch von Michael Jackson veröffentlicht. Betitelt Verlangen von Neverland 2: Überlebende Michael JacksonDer 53-minütige Film folgt den beiden mutmaßlichen Opfern der ersten Miniserie (Wade Robson und James Safechuck), während sie sich mit ihrem Pflege und ihrem sexuellen Missbrauch abfinden, ihren jahrzehntelangen Versuch beginnen, Klagen einzureichen und das Vitriol zu bewältigen und zu unterstützen, die aus dem ursprünglichen Dokumentarfilm stammen.

Beide Neverland verlassen Die Projekte wurden von Dan Reed geleitet und produziert. Neverland verlassen wurde 2019 auf HBO veröffentlicht, das das Jackson Estate dazu veranlasste, eine Klage in Höhe von 100 Millionen US -Dollar gegen das Netzwerk einzureichen. Mit HBO entschlossen, die Fortsetzung nicht zu lüften, Verlangen Sie Neverland 2 ist stattdessen kostenlos in den USA auf YouTube zu streamen.)

In Neverland verlassenRobson und Safechuck behaupten beide, sie seien von Jackson als Kinder sexuell missbraucht worden. Die beiden hatten Jackson zuvor in seinen Anschuldigungen für Kindermissbrauch von 1993 verteidigt und zu diesem Zeitpunkt öffentlich jegliche Missbrauchsansprüche oder unangemessenes Verhalten bestritten.

Die Fortsetzung folgt den gleichen zwei mutmaßlichen Überlebenden, als sie versuchen, ihre Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Michael Jackson über 10 Jahre vor Gericht zu stellen. Während des gesamten Films erinnert sich das Paar an jedes Mal, wenn es ihnen aufgrund von Zeitbeschränkungen, mangelnden Beweisen und anderen Hindernissen die rechtliche Stellung verweigerte. Der Dokumentarfilm enthält auch Auftritte von den beiden Anwälten, LAPD -Detektiven des Paares, Staatsanwaltschaft in Jacksons Strafverfahren, MJ -Fans und Podcast -Gastgebern. Der Film schließt mit der Entzeigung der Appelle des Paares, die sich schließlich auf einen Prozess vorantreiben, der wahrscheinlich im November 2026 stattfinden wird.