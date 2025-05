Actionwoche explodiert auf Folge Wenn wir uns die reiche filmische Geschichte des Genres ansehen, beginnend mit unserer Rangliste der 50 besten Actionfilm -Franchise -Unternehmen aller Zeiten.

Wenn es eine Sache gibt, auf die sich Hollywood immer verlassen kann, ist es die Auslosung eines guten Franchise – vor allem eines von großer Aktion. Tatsächlich hat die Besessenheit der Branche von Franchise -Unternehmen einen Punkt erreicht, an dem die individuelle Sternmacht wohl abgenommen hat. Ein Film mit Chris Evans ist kein garantierter finanzieller Gewinn, aber als Teil des Marvel Cinematic Universe hat Evans an der Abendkasse Milliarden verdient.

Der Mission: unmöglich Franchise hat kürzlich angedeutet, dass es mit dem Titel seines achten Films zu Ende geht. Die letzte Abrechnung; Obwohl das nicht tatsächlich der Fall zu sein scheint, hat der Vorschlag einige Gedanken darüber inspiriert, was es bedeutet, was es bedeutet Sei ein Action -Franchise. Was definiert die besten und die schlimmsten? Was passiert, wenn ein großartiger Film glanzlose Fortsetzungen inspiriert? Was ist mit der Zeit, in der eine kämpfende Filmserie dank der Infusion neuer Talente wiedergeboren wird? Wie könnten sich all diese Faktoren auswirken … eine Rangliste der besten Actionfilm -Franchise -Unternehmen aller Zeiten?

Die Hauptregel für die Erstellung dieser Liste lautet, dass es in der Serie mindestens vier Filme geben musste-obwohl wir Remakes/Neustarts sowie direkte Raten von Direkten zu VIDEO in der Tally aufnehmen mussten, die die Dinge für eine bemerkenswert vielfältige Reihe von Filmen eröffneten. Hier gibt es Klassiker des 20. Jahrhunderts, gemischt mit modernen Neuerfindung im Format. Wir haben Science-Fiction, Comedy, Fantasy und Historical Dramen, die alle um Streitigkeiten kämpfen. Am wichtigsten ist, dass sie alle auf ihre eigene Weise in den Arsch treten und dies in vielen Fällen seit Jahrzehnten getan haben.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor