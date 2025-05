(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der letzte von unsStaffel 2 Folge 6.)

Vier Wochen danach Der letzte von uns Er schockierte die Zuschauer mit dem brutalen Tod von Joel Miller (Pedro Pascal), er wird wiedergeboren. Nun, nicht wirklich. Aber wie am Ende der vorherigen Episode geärgert wurde, brachte die neueste Folge von HBOs gefeierter Zombie -Drama Pascal für einige Rückblenden zurück, die über die Jahre zwischen dem Ende der ersten Staffel und zu Beginn der Staffel 2 abdeckten. Während des Verlaufs der Episode der Episode, Joel und Ellie (Bella Ramsey), navigieren die Schwierigkeiten der Elternschaft, als Jungfrau ein Adolescent/als Adolescent während der Apokalytik.

Die Dinge beginnen tatsächlich mit einem noch tieferen Rückblick auf Joels eigene Tage als Teenager in Austin, Texas, 1983: Joel und jüngerer Bruder Tommy wissen Nennen Sie Saul besser Und Hawkeye Star Tony Dalton), die Art, die normalerweise dazu führt, dass er mit einem Gürtel getroffen wird. Doch Joels Vater schlägt nicht aus, gibt Joel ein Bier und spricht über seinen eigenen missbräuchlichen Vater, wobei er den Kreislauf der Gewalt anerkennt, der vom Vater zu Sohn weitergegeben wurde. „Ich hoffe, Sie machen es ein bisschen besser als ich“, erzählt er Joel, von seiner eigenen Zukunft als Eltern – Worte, die für die folgenden Jahrzehnte eindeutig bei ihm bleiben.

Von dort aus verfolgt die Episode eine Reihe von Ellies Geburtstagen von 15 bis 19, und die Art und Weise, wie Joel seine Adoptivtochter feiert, während er in der relativen Sicherheit von Jackson lebt. Das Alter von 15 ist relativ einfach – er handelt abgerissene Legos für eine falsch geschriebene Geburtstagstorte und stellt eine Gitarre von Hand als Geschenk wieder her. Das Alter von 16 Jahren beinhaltet einen Ausflug zu einem lang verlassenen Museum Ellies, der begeistert ist, mit Glee auf einen Dinosaurier zu klettern, bevor er eine simulierte Reise in eine reale Weltraumkapsel genießt.

Das Alter 17 ist weniger rosig, als Joel Ellie erwischt, die „alle Teenager -Sachen auf einmal“ macht – Drogen, die mit Mädchen herumalbern und ein Tattoo bekommen, um ihre Narbe zu vertuschen. Es ist auch, wenn die wahre Spannung zwischen ihnen ausbricht, da das ehrliche Gespräch, das sie seitdem haben müsste, seit Salt Lake City beginnt, 19 Jahre alt zu sein (über 18), beginnt Ellie, die die Fragen zu proben, die sie Joel darüber stellen möchte, was dann passiert ist. Anstatt Antworten zu bekommen, erhält sie die Bestätigung, dass Joel ein talentierter Lügner ist.

Hier finden wir heraus, was mit Eugene passiert ist-dem zweiten großen Cameo der Episode, als Joe Pantoliano als bald toter Ehemann von Gail (Catherine O’Hara) auftaucht. Auf der Patrouille findet Joel und Ellie Eugene Bitz, aber noch lebendig und menschlich genug, um genau eines zu wollen: ein letztes Mal mit seiner Frau zu sprechen. Trotz ihres Plädoyers zögert Joel nicht, Ellie über seine Absichten für Eugene zu belogen und sie mit den Pferden alleine abzuschicken, während er den zum Scheitern verurteilten Mann zu einem sehr hübschen Hinrichtungspunkt wandelt.

Ellies Verrat an Joels jüngster Lüge – so tief in den Lügen verwurzelt, die zuvor gekommen sind – drängte sie, die Wahrheit darüber zu sagen, was passiert ist, als sie Eugenes Körper zurück nach Gail bringen. Es ist der Frakturpunkt in ihrer Beziehung, der zu dem Riss führt, den wir zu Beginn der Saison gesehen haben, und der unangenehme Silvesterabend, der mehr Tiefe erforscht wird, wenn die Episode näher kommt, um die Gegenwart einzuholen.

Dies beinhaltet die Erweiterung der Szenen, die zuvor in der Saisonpremiere zu sehen waren, darunter Joel schließlich und sagte Ellie schließlich die volle Wahrheit darüber, was in Salt Lake City passiert ist, Aktionen, die er unternahm, weil „ich auf eine Weise, die man nicht verstehen kann, egoistisch war.“ Und dann gibt er die Worte seines Vaters an sie weiter: „Wenn Sie jemals (ein Kind) eigen haben sollten … dann, dann hoffe ich, dass Sie ein bisschen besser sind als ich.“

In einer Saison, die in einer so düsteren Note begann, bedeutet dies viel zu wissen, dass Joel und Ellie ihre Zeit möglicherweise nicht so genau beendet haben, wie sie begannen, sie jedoch zumindest begonnen hatten, sich zu versöhnen. „Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das vergeben kann, aber ich würde es gerne versuchen“, sagt sie letztendlich, und man kann sich nur vorstellen, wie schwer Joel an der Hoffnung, die in diese Worte eingebettet ist, festgehalten hat. Eine Person kann für eine schrecklich lange Freizeit leben.

Pascal ist nicht mehr der Stern von Der letzte von uns – Ramsey besitzt jetzt diese Position – also ist dies eine Chance für ihn, eine Aufführung zu verleihen, die seine Zeit in der Serie elegant einsetzt und uns daran erinnert, wer Joel von seiner besten und seinem schlimmsten ist. Joel war eindeutig keine großartige Person, bevor er Ellie traf, aber ihre Bindung veränderte ihn, und wir sehen jede Facette dieser Veränderung, die sich in seinen Handlungen widerspiegelt. Denn was so beeinflusst, ist die Art und Weise, wie seine „schlimmsten“ Momente von Joels Bedürfnis angetrieben werden, diejenigen zu schützen, die er liebt, und fehlt auf dem Weg, aber immer gut gemeint.

Was an der Episode so auffällig ist, ist, wie sie betont, wie vollständig ein Charakter Joel ist. nicht nur ein Überlebender, nicht nur ein Elternteil, sondern ein Ganzes Person. Pedro Pascal gewinnt keine Grammys für sein Pearl Jam -Cover, aber die liebevolle Art, wie er „zukünftige Tage“ aufführt, nachdem er diese Gitarre wiederhergestellt hat – mit den gleichen Händen, die so viele Menschen getötet haben – spricht Bände über die Mädels, die wir alle enthalten, die endlose Möglichkeit, die der sterblichen Seele inhärent ist. Er ist Künstler und Mörder, ein liebender Vater und ein Lügner. Nichts davon im Widerspruch zu dem Mann, den wir durch diese Show kennengelernt haben. Alles so sehr menschlich.

Der letzte von uns Streaming jetzt auf Max.