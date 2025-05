(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Die ProbeStaffel 2 Folge 5, „Washington“.)

Vor drei Jahren, als die erste Staffel von Nathan Fielders brillanter, ehrgeiziger Docu-Comedy-Show Die Probe Ich war auf HBO uraufgeführt und war fasziniert von dem, was der kanadische Filmemacher-Madman erfunden hatte: ein Charlie Kaufman-ähnlicher Experiment, bei dem gewöhnliche Menschen an akribisch gestalteten Simulationen sozial und emotional herausforderndes Situationen teilnehmen, um sich auf ihre echten Ergebnisse besser vorzubereiten.

Die Show ist so tief bei mir angeklagt, dass ich einen Artikel für einen Artikel geschrieben habe Folge darüber, wie Fielders Versuch, das menschliche Verhalten durch diese „Proben“ zu verstehen, meine eigenen Erfahrungen der Maskierung als autistische Person widerspiegelte. Nun, in Die ProbeDer genial konzipierte zweite Staffel befragt dieses Thema weiterhin in der Welt der Luftfahrtsicherheit und konzentriert sich darauf, wie ein Mangel an Kommunikation zwischen Fluggesellschaften und ihren ersten Offizieren zu einem alarmierenden Muster von Flugzeugabstörungen geführt hat.

Wie in der letzten Saison testet Fielder seine Theorien durch eine Reihe sehr lustiger, zunehmend absurdes Rollenspielübungen, die unerwartet tiefgreifende Einblicke in den menschlichen Zustand hervorrufen. Was diese Saison jedoch besonders bemerkenswert macht (zumindest für mich), ist, dass Fielder nicht nur autistische Maskierung anspricht, sondern dies auch, sobald er entdeckt, Mein Artikel.

Zumindest wird es in der fünften Folge der Saison, „Washington“, präsentiert. In der Folge ist Fielder beabsichtigt, seine Forschung in den Kongress-Luftfahrt-Unterausschuss (CAS) zu bringen, um sie unter Druck zu setzen, etwas gegen das besorgniserregende, unterdiskutierte Problem der Missverständnisse zu unternehmen. Der Fielder hat sich aufgrund seines Status als Komiker aus Angst, seine Schlussfolgerungen zu befürchten, zu sehen, wie er seinen Ruf umgeben konnte, und lies einfach mein Stück.

Zuerst betrachtet er meinen Artikel als „seltsame Perspektive“, die ich als hohes Lob von der wohl merkwürdigen Person, die gerade in Unterhaltung arbeitet, einnimmt. Doch dann findet Fielder andere Artikel und Foren, die diesen Begriff weiter unterstützen, und entdeckt eine mögliche Verbindung zwischen autistischer Maskierung und Piloten der Fluggesellschaften, die ihre Emotionen unterteilt.

Die neugierige Reaktion von Fielder auf meinen Artikel und die Fähigkeit, ihn mit dem größeren thematischen Bogen der Saison zu verbinden, war unglaublich erfreulich und aufregend zu bezeugen. Angesichts der Tatsache, wie Autismus immer noch durchdringend missverstand Die Probe sowohl mit echter Neugier als auch mit Sinn für Humor, der weder verspottet noch scherzhaft ist.

Aber da diese Show die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so stark verwischt, habe ich manchmal die Gültigkeit des Ansatzes des Feldspielers in Frage gestellt, besonders wenn es um die Menschen ging, mit denen er interagiert.

Nachdem der Kongressabgeordnete Steve Cohen sowohl die Verbindungen an CAS als auch den Kongressautismus -Caucus als potenzielle Art und Weise aufgestellt hat, wagt Fielder in das Zentrum für Autismus und verwandte Störungen, um mit dem Psychologen Dr. Doreen Granpeesheh zu sprechen. Obwohl ich mich sehr freute, Dr. Granpeesheh zu sehen Die ProbeMit der autistischen Erfahrung war ich überrascht und enttäuscht, durch meine eigene Erforschung ihres Engagements zu lernen VaxxedEin Pseudowissenschaftspropaganda -Film von 2016, der die diskreditierten und dennoch leider immer noch weit verbreiteten Überzeugung vorantreibt, dass Impfstoffe Autismus verursachen.

Darüber hinaus ist das Zentrum für Autismus und verwandte Störungen auf die angewandte Verhaltensanalyse (ABA) spezialisiert, eine häufige, aber kontroverse Form der Autismus -Therapie, die häufig dafür kritisiert wird, dass sie autistische Verhaltensweisen über die Annahme von ihnen unterdrücken.

In Anbetracht der Tatsache, wie gründlich Fielder und sein Team sind, fragte ich mich, warum Fielder nicht nur mit einem Autismus -Experten aus einem ideologisch fundierten Hintergrund gesprochen hat. Vielleicht gab es komplexere Spielgründe, die das durch die Ereignis hemmten. Oder vielleicht war dies ein weiterer Fall von Fielder, der zielgerichtet eine fragwürdige Quelle verwendete, um die komödiantischen und satirischen Untertöne der Erzählung hervorzuheben, die er baut. Angesichts der Betonung der Selbstunterbrechung der Saison in dieser Saison lautet die Einbeziehung von Granpeeshehs Perspektive ein wenig widersprüchlich und unvereinbar mit den Werten der Serie.