Bad Bunny kehrte als letzter musikalischer Gast nach Studio 8h zurück Samstagabend live Staffel 50, aber der eigentliche Moment seines Auftritts war ein Neuling in einem Video -namens „First Class“. Sehen Sie sich unten die Skizze zusammen mit seinen Auftritten von „Nuevayol“ und „Parfumito Nuevo“ an.

In The Please Destre Comes’t Destre Center -Musikvideo versammelt die Episode -Moderatorin Scarlett Johansson das Comedy -Trio für einen Urlaub, indem sie anbieten, für ihre erstklassigen Flugtickets zu bezahlen. Was als aufregender Flug schnell beginnt, säuert jedoch, wenn sie feststellen, dass Johansson sie von New York nach Newark fliegt. Aber Bad Bunny rettet den Tag an seinem ersten Tag als unbeschwerter Flugverkehrskontroller und löscht das Flugzeug auf wundersame Weise für die Landung, nachdem sie komplexe Mathematik (und Chatgpt) verwendet haben, um sie daran zu hindern, abzubrechen.

Benito erschien auch in der zweiten Skizze, „Paare an der Bar“, „. neben Johansson, Ego Nwodim und Marcelo Hernández. In diesem Sketch sprechen Bad Bunny und Hernández auf Spanisch, um sich ineinander zu trösten, über ihre anhänglichen und verrückten Freundinnen, ohne dass Johansson und Nwodim bekannt sind, die glauben, sie werden über ihre Rechte an einem Tisch in einer Bar verteidigt. Als musikalischer Gast spielte der lateinische Pop -Superstar „Nuevayol“ und „Parfümito Nuevo“, letzterer neben dem puertoricanischen Künstler Rainao. Beide Songs erscheinen auf seinem neuesten Album The The Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny kündigte kürzlich eine Welttournee 2025/2026 zur Unterstützung Debí Tirar Más Fotoserschüttern globale Rekorde durch Verkauf von mehr als 2,6 Millionen Tickets seit dem Verkauf. Die „Debí Tirar Más Fotos World Tour“ wird ihn zum Publikum in Südamerika, Mittelamerika, Asien, Ozeanien und Europa bringen. Diese Shows beginnen im November und gehen bis Juli 2026 weiter. Zuvor wird Benito ab Juli eine 30-tägige Residenz in seiner Heimat Puerto Rico aufführen und im September schließen (hier Tickets erhalten).

Bad Bunny veröffentlicht Debí Tirar Más Fotos, Sein sechstes Album, Anfang Januar über Rimas.

Bad Bunny 2025 Tourdaten:

07/11 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/12 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/13 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07.07.18 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/19 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/20 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/25 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/26 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

07/27 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/01 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/02 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/03 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/08 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/09 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/10 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/15 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/16 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/17 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

22.08.22 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/23 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/24 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/29 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/30 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

08/31 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09/05 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09/06 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09/07 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09/12 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09/13 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

09.09.14 – San Juan, PR @ Coliseo de Puerto Rico

11/21 – Santo Domingo, Dr @ Estadio Olímpico Félix Sánchez

12/05 – San José, CR @ Estadio Nacional de Costa Rica

12/06 – San José, CR @ Estadio Nacional de Costa Rica

12/10 – Mexiko -Stadt, MX @ estadio BSP Seguros

12/11 – Mexiko -Stadt, MX @ estadio BSP Seguros

12/12 – Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

12/15 – Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

12/16 – Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

12.12. – Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

12.12. Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

12/21 – Mexiko -Stadt, MX @ Estadio BSP Seguros

Bad Bunny 2026 Tourdaten:

01/23 – Medellín, Co @ Estadio Atanasio Girardot

01.01.24 – Medellín, Co @ Estadio Atanasio Girardot

01.01.25 – Medellín, CO @ Estadio Atanasio Girardot

01/30 – Lima, PE @ estadio Nacional

01/31 – Lima, PE @ estadio Nacional

02/05 – Santiago, CL @ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

02/06 – Santiago, CL @ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

02/07 – Santiago, CL @ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

02/13 – Buenos Aires, AR @ estadio Mâs monumental

02/14 – Buenos Aires, AR @ estadio Mâs monumental

02/15 – Buenos Aires, AR @ estadio Mâs monumental

02/20 – São Paulo, Br Allianz Parque

02/21 – São Paulo, Br Allianz Parque

02/28 – Sydney, Au @ Engie Stadium

03/01 – Sydney, Au @ Engie Stadium

TBA – Tokio, JP @ TBA (nicht spezifiziertes Datum im März)

05/22 – Barcelona, ​​ES @ estadi olímpic lluís Companys

05/23 – Barcelona, ​​es @ estadi olímpic lluís Companys

05/26 – Lissabon, PT @ Estádio da Luz

05/27 – Lissabon, pt @ estádio da luz

05/30 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

05/31 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/02 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/03 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/06 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/07 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/10 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/11 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/14 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/15 – Madrid, es @ Riyadh Air Metropolitano

06/20-Düsseldorf, de @ Merkur Spiel-arena

06/21-Düsseldorf, de @ Merkur Spiel-arena

06/23 – Arnhem, NL @ Gelredome

06/24 – Arnhem, NL @ Gelredome

06/27 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

28.06.28 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

07/01 – Marseille, FR @ Orange Vélodrome

07/04 – Nanterre, fr @ la Défense Arena

07/05 – Nanterre, fr @ la Défense Arena

07/10 – Stockholm, SE @ Strawberry Arena

07/11 – Stockholm, SE @ Strawberry Arena

07/14 – Warschau, Po @ Pge Narodowy

07/17 – Mailand, es @ ippodrome snai la maura

07/18 – Mailand, es @ ippodrome snai la maura

22.07.22 – Brüssel, sei @ King Baudouin Stadium