Vor SnlDie Spekulationen in Saison 50 lief zeitweilig, dass es Colin Jost und Michael Ches letzte Runde als Hoch am Wochenende Update -Gastgeber sein könnte. Während das Duo die Gerüchte in der Folge am Samstag nie direkt bestätigte, ging das Duo mit einem Knall aus – einen epischen letzten Witztausch, der einen Cameo -Auftritt von Josts Frau (und dem Gastgeber der Nacht), Scarlett Johansson, enthielt.

Che bekam ein paar frühe Licks an Jost und zwang ihn, Witze über schwarze Seifenopern und Kendrick Lamars Super Bowl -Halbzeit -Aufführung zu lesen. Aber nach Jahren von Che, die auf Kosten von Johansson Witze gemacht hatte, bekam Jost endlich das letzte Lachen, als seine Frau zum Ankerschreibtisch regete und Che, eine langwierige, grovelnde Entschuldigung direkt ins Gesicht zu lesen. Nicht getan, aber Che versuchte jedoch einen letzten Versuch, Jost dazu zu bringen, das N-Wort mit einem Witz über den Sohn des Golden State Warriors-Trainers Steve Kerr, Nick Kerr, zu sagen.

Wenn dies wirklich Jost und Ches letzte Stint war als Wochenend -Update Anker, es hat dem Hype sicherlich gerecht. Jost wirkte im gesamten Segment emotionaler als Che, obwohl es Che, der Jost annahm, als das Update zu Ende ging. Wenn dies das Ende ist, markiert es die Schlussfolgerung eines der erfolgreichsten Wochenend -Update -Epochen in SNLs 50-jährige Geschichte-ein Lauf, der 2014 begann.