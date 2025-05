Die Vorfreude war für Rihannas erstes neues Lied seit drei Jahren hoch, aber „Friend of Mine“ ist nicht das Comeback, das die Marine erwartet hatte.

Heute (16. Mai) als Teil des Soundtracks für die bevorstehenden Schlumpf Film, in dem Rihanna Smurfette spricht, „Friend of Mine“ enthält minimale Texte, die mehrmals „Feel Like ein Freund von mir“ enthält. Es enthält auch nur einen Vers, der zweimal über zugegebenermaßen eingängig eingängig ist.

Unabhängig davon, ob es die Erwartungen erfüllt hat, ist „Freund von mir“ die erste neue, ursprüngliche Musik des Sängers seit 2022 von „Lift Me Up“, ein umfangreicherer, zärtlicherer Soundtrack aus Black Panther: Wakanda für immer Das würdigte den verstorbenen Chadwick Boseman.

Verwandte Video

Schlumpf wird am 18. Juli erscheinen und wird Rihannas Charakter Smurfette folgen, da sie ihre Mitschlumpf in die menschliche Welt führt, um Papa Smurf (geäußert von John Goodman) aus einer Bande von bösen Zauberern zu retten.

In der Zwischenzeit dient „Freund von mir“ als neueste Tease für Rihanna-Fans, die Hoffnung auf ihr lang erwartetes neuntes Studioalbum ausüben. „Ich habe gerade den Code darüber geknackt, was ich wirklich für mein nächstes Werk machen möchte“, sagte sie zu Harper’s Basar im Februar. „Ich fühle mich wirklich gut.“

Obwohl für das Projekt kein Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde, bestand Rihanna darauf, dass es sich „richtig anfühlt“. Sie fügte hinzu: „Dieser Körper (der Arbeit) muss herauskommen, und ich bin bereit, dorthin zu gehen.“ Ihre jüngste Veröffentlichung in voller Länge war das gefeierte Album 2016 Anti.

In der persönlichen Front kündigte Rihanna kürzlich an, dass sie ihr drittes Kind mit Partner A $ AP Rocky erwartet.

https://www.youtube.com/watch?v=_mqnzgh0zmq