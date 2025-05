Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Hannah John-kamen kehrt zur MCU zurück in Thunderbolts*ihre Rolle als Ghost-eine Figur, die jetzt weniger flickerische Wutmaschine ist, emotional selbstbewusster mit Sarkasmusproblemen. Der Film handelt in der üblichen Spandex-and-Quip-Formel für etwas Dunkleres: Schuld, Depression, Schande und was passiert, wenn die Avengers Ihren Namen vergessen. Es ist ein Marvel -Film über eine Gruppentherapie, und sie ist hier hier. Die Schauspielerin sprach mit Kyle Meredith alles darüber, und Sie können sich die obige Episode anhören oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

John-Kamen bricht zusammen, wie Ghost sich entwickelt hat-mehr Kontrolle, ein kühlerer Anzug und viel weniger Mordpanik. Sie machte sich nicht die Mühe, die 2018 neu zu sehen Ant-Man und die Wespeum stattdessen die Rolle wie eine völlig andere Person zu entscheiden, weil Ghost Ist Eine völlig andere Person. Es gibt auch einige Gespräche darüber, dass der britische Sarkasmus inmitten des emotionalen Traumas, im Improvisation von Sessions mit Wyatt Russell und Florence Pugh und der existenziellen Erfahrung, einen Marvel -Film zu filmen, der nicht nur ein CGI -Feuerwerk nicht nur ein CGI -Feuerwerk filmt, zu finden.

Und natürlich Ghost und die Thunderbolts Neue Avengers kehren zurück für Avengers: Doomsdaywas John-kamen vorerst vorbereitet. „Ich denke, es ist eines dieser Dinge, in denen es ist, wenn Sie fertig sind, wenn Sie fertig sind, ist es einfach erstaunlich, diesen Film gemacht zu haben, und es ist einfach so ein Hit, und wenn Sie diese Aufregung haben, den nächsten Schritt des Charakters wirklich zu beginnen. Es ist einfach alles sehr aufregend“, sagt sie über Ghosts Zukunft. „Und natürlich, wissen Sie, haben wir alle den Marvel -Vertrag mit unserem eigenen Blut unterzeichnet, dass wir nichts anderes sagen können, oder die Marvel -Hubschrauber werden vorbeikommen und uns rausbringen.“

Falls es nicht genug war, einen gefolterten Ex-Villain zu spielen, schreibt John-Kamen auch Songs, spielt Klavier und wird vielleicht mit einem Brit-Preisträger zusammenarbeiten. Sie wissen also, dass sie in ihrer Ausfallzeit zwischen Blockbustern und unvermeidlichen Crossover -Auftritten auch eine Musikkarriere beiläufig starten könnte. Einige Leute gehen einfach durch Wände; Andere tun das Und Buchstudiozeit.

