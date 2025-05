Nach Teasern, Sneak Peak -Szenen und sogar Werbespots für Produktplatzierungen werfen die Fans endlich einen Blick auf den ersten vollständigen Trailer für James Gunns Übermensch. Mit dem filmischen Start des neuen DC -Universums, das am 11. Juli in die Kinos fliegt, können Sie sich die neue Vorschau unten ansehen.

Übermensch verzichtet auf die typische Ursprungsgeschichte, stattdessen eine Welt zu schaffen, in der Superhelden bereits ein anerkannter Teil der Gesellschaft sind. Tatsächlich scheint es, dass Rachel Brosnahan’s Lois Lane sich bewusst ist, dass Clark Kent von David Corenswet wirklich Superman in Verkleidung ist. Der Trailer beginnt mit ihrem Interview mit dem Mann aus Stahl über die Beendigung eines Krieges – möglicherweise gegen das Völkerrecht.

Während Supes an seiner Überzeugung festhält, dass er im Namen der Menschheit Gutes tat, ist sich die US -Regierung nicht so sicher. Rick Flag Sr. (Frank Grillo, anscheinend jetzt der Verteidigungsminister) hat die Aufgabe, mit Hilfe eines mysteriösen übermenschlichen (Ultraman?) Und Angela Spica/The Engineer (María Gabriela de Faría) Big Blue einzubringen.

Verwandte Video

Aber der Ingenieur scheint einen anderen Partner zu haben: Nicholas Hoults Lex Luthor. „Superman ist kein Mann, er ist ein“ It „, das irgendwie zum Mittelpunkt des gesamten Gesprächs der Welt geworden ist“, sagt Luthor, als sie die Festung der Einsamkeit überfallen. „Ich werde das nicht akzeptieren.“

Zum Glück ist Supes auch nicht allein: Edi Gathegis Mister Fantrific, Anthony Carrigans Metamorpho, Isabela Merceds Hawkgirl und Nathan Fillions Mann „Green Lantern“ Gardner erscheinen – ebenso wie Krpyto der Superdog.

Der Film spielt auch Pruitt Taylor Vince und Neva Howell als Jonathan bzw. Martha Kent. Weitere Darsteller sind Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Wendell Pierce (Perry White), Sean Gunn (Maxwell Lord) und Berichten zufolge Milly Alcock als Supergirl.

Während Übermensch Wird der erste Film von Gunn und Peter Safrans DC Studios sein, wurden die Samen des miteinander verbundenen Universums bereits gepflanzt. Grillos Rick Flag Sr. spielt eine Hauptrolle in der animierten Max -Serie Kreaturekommandosund er erscheint auch neben Merced, Fillion und Sean Gunns Charakteren in dem kürzlich veröffentlichten Trailer für Friedensstifter Staffel 2. Diese Serie erfolgt am 12. August und wird wahrscheinlich nach den Ereignissen von festgelegt Übermensch – Obwohl diese Vorschau endet, könnte sie in einem ganz anderen Universum stattfinden.

https://www.youtube.com/watch?v=ox8zlf6cgm0