Michael J. Fox wird in Staffel 3 der Apple TV+ Comedy in der dritten Staffel ein Gaststar sein Schrumpfung.

Details seines Charakters bleiben unter Verschluss, aber es wird seine erste Schauspielrolle seit dem Ruhestand im Jahr 2020 aufgrund von Sprachproblemen im Zusammenhang mit seinem anhaltenden Kampf gegen die Parkinson -Krankheit markieren.

Schrumpfung wurde von Bill Lawrence und Brett Goldstein mit Jason Segel als trauernden Therapeut mit dem Leben seiner Patienten nach dem Tod seiner Frau zusammengestellt. Es spielt auch Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley.

Zu den anderen zuvor angekündigten neuen Darstellern für die dritte Staffel sind Jeff Daniels, Sherry Cola und Isabella Gomez.

Fox ‚Gastrolle auf Schrumpfung wird ein Wiedersehen mit Lawrence markieren. Die beiden arbeiteten zuvor zusammen an Lawrences ABC Sitcom Spin Cityin welchem ​​Fox vier Jahreszeiten in der Hauptrolle spielte, bevor er aufgrund der Symptome einer Parkinson -Krankheit abfuhr. Der Schauspieler machte auch einen Zwei-Episoden-Cameo in Lawrences NBC-Sitcom Peelings.

Im vergangenen Sommer trat Fox während der Headliner -Performance von Coldplay in Glastonbury selten öffentlich auf und trat der Band auf der Gitarre für „Humankind“ und „Fix You“ an.