Im Endziel Filme, der Tod wird als eigenständig als Charakter angesehen, eines mit einem Flair für das Theater. Tatsächlich wählt der Tod oft für seine Opfer, ihren Tod auf die lächerlichste Weise zu erfüllen: Nachdem sie wilde Kräfte überlebt haben, werden sie von den banalsten Objekten getötet, die eine gefährliche Sache nach der anderen auslösen, wie eine Reihe von Dominoen.

Der Drehbuchautor Jeffery Reddick entwickelte zunächst diese Million-Dollar-Idee eines empfindungsfähigen Todes, nachdem sie einen Nachrichtenartikel über eine Frau im Urlaub gelesen hatte, deren Mutter sie warnte, ihren Flug nicht nach Hause zu bringen, und sagte, sie habe ein schlechtes Gefühl dafür. Zum Glück hörte die Tochter zu. Der Flug, den sie auf dem Flug stellte, stürzte ab.

Reddick verwandelte seine Inspiration in ein spezielles Skript für Die X-FilesUnd obwohl die Handlung perfekt in den Fokus der Serie auf seltsame Phänomene geeignet wäre, war es einfach zu neu, eine Idee, um auf eine 45-minütige Episode beschränkt zu sein. Die Möglichkeiten für potenzielle und kleine Todesfälle waren unbegrenzt, und Führungskräfte des New Line Cinema erkannten dieses Potenzial und ermutigten Reddick, es zu einer Behandlung für einen Spielfilm zu entwickeln.

Verwandte Video

Seit der Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 2000 hat sich das Franchise zu einem 600-Millionen-Dollar-Juggernaut mit sechs Filmen, zehn Romanen und zwei Comics entwickelt. Es war in den frühen Aughts bis 2011 sehr beliebt Endziel 5die das Ende der Serie zu sein schien. Jetzt kehrt die Serie nach einer 14-jährigen Pause mit dem sechsten Film zurück. Endziel: Blutlinienwas verspricht, die Mythologie auf neue Weise zu erweitern.

Der Endziel Filme folgen einer konsistenten Formel: Jugendliche oder junge Erwachsene entkommen dank der Vorahnung einer Person einem Massenunfallveranstaltung knapp. Als Rache für ihr Überleben nimmt der Tod sie nacheinander ab. Die Charaktere versuchen – und oft scheitern – den großen Masterplan des Todes überlistet. Während viele Todesfälle im ersten Film grimmig und schwerwiegend waren, eskaliert jede nachfolgende Veröffentlichung zu einer noch größeren, logisch-trockenen Pracht von Blut und Mut. Dennoch hat jeder Film immer seine charakteristische Mischung aus Angst und dunklem Humor beibehalten.

Um die Rückkehr dieses geliebten Franchise zu feiern, lassen Sie uns den denkwürdigsten Haupt- und unterstützendsten Charakter -Todesfällen aus der Serie bewerten. Dies sind die grausamsten, unhöflichsten, seltsamsten oder verworrensten, die Sie sich jemals vorstellen können, die Ihnen von einem böse kreativen Sensenmut gebracht werden.

Streamen Sie die ersten fünf Endziel Filme jetzt auf Max oder über VOD über Apple TV oder Amazon. Endziel: Blutlinien kommt am Freitag, den 16. Mai in den Kinos.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für die ersten fünf Endziel Filme. Es wird nächste Woche mit Kills aus dem sechsten Film aktualisiert. Blutlinien.)