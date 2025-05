Netflix ‚Flaggschiff animierte Anthologie -Serie Liebe, Tod und Roboter war oft eine harte Show zu lieben. Einerseits ist es ein schillerndes Schaufenster für VFX -Künstler oben auf ihrem Gebiet, das einige der interessantesten Kurzgeschichten der Science -Fiction an ein neues Medium anpasst (nicht anders als die Schwermetall Comics, aus denen die ausführende Produzenten David Fincher und Tim Miller die Prämisse abgaben).

Andererseits dieselbe Liebe zu Schwermetall erstreckt sich bis zur Ausnutzung vieler ihrer Geschichten-insbesondere in der ersten Staffel, die nie eine Frau traf, die sie nicht gerne bestrafen, hypersexualisiert oder ausnutzend für die Gewalt von Darmschanzer ausnutzen wollte.

Trotz der Reddit-Unität von allem gibt es noch einige Edelsteine ​​unter den Ruf der Pflicht Werbespots und Starcraft Cutscenes, insbesondere als die Showkurs in den Staffeln 2 und 3 mit der Ankunft von Showrunner Jennifer Yuh Nelson, um den Jungenclub aufzubrechen, enthält einige der besten Shorts der Serie, die die Serie dargestellt hat (auch als einige ihrer komödiantischeren Shorts fallen.

In diesem Sinne wollten wir über die 45 Shorts zurückkehren Liebe, Tod und Roboter hat in seiner Amtszeit vorgestellt und die Creme der Ernte ausgewählt. Auf diese Weise können Sie sich über die Fantasie und den Einfallsreichtum der Serie auf dem Höhepunkt staunen, ohne sich durch ein Special Forces -Team, das gegen eine übernatürliche Biestin oder einen anderen oder einen anderen zu kämpfen, durchschreiten zu müssen.

(Außerdem macht es diese Liste nicht, aber die große, lobende Erwähnung geht an Finchers eigene „Can’t Stop“ aus Staffel 4, was die Red Hot Chili Peppers in CG Marionettes verwandelt und sich auf der Bühne auf der Bühne in Slade Castle umstößt und sich auf die Bühne biegt. der Rest der Show.)