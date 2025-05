Adam Sandler hat Morris, dem verstorbenen Alligatorstar von, Tribut gezollt Happy Gilmore.

In einem Instagram-Beitrag schrieb der Schauspieler: „Wir werden dich alle vermissen. Du könntest dich für Regisseure, Maskenbildner und Costumer-wirklich jeder mit Armen oder Beinen-sein, aber ich weiß, dass du es für das ultimative Wohl des Films getan hast. An dem Tag, an dem du nicht aus deinem Trailer kommen, wenn wir nicht aus deinem Trailer versandt haben, schickst wir 40 Köpfe mit Loduce, die mich mutsching erledigte. Ich habe die größere Hälfte.

Sandler fuhr fort: „Ich weiß, dass die Enthauptung Ihres Charakters im ersten Film Ihre Teilnahme an der Fortsetzung ausgeschlossen hat, aber wir alle haben den Obstkorb und die lustige Note geschätzt. Ich werde den Klang Ihres Schwanzes vermissen, der durch das hohe Gras rutscht, aber Ihre kalte, holprige Haut, aber ich werde Ihr ansteckendes Lachen vermissen.