FolgeDie Drum Week von hätte ohne die Hilfe einiger unserer Lieblings-Percussionisten nicht stattfinden können. Nachdem Sie alle Antworten unserer Schlagzeuger auf die Umfrage gelesen haben, finden Sie hier wichtige Schlagzeugalben und -songs, die von Mike Portnoy, Charlie Benante und David Lovering von den Pixies ausgewählt wurden.Vergessen Sie nicht, sich unsere Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten anzusehen.

Trommeln sind ein Urinstrument. Sie verbinden uns mit unserer Stammesvergangenheit und unserer inhärenten Faszination für Rhythmus; sie können tiefe Emotionen in uns wecken und uns durch ihre schiere Kraft und Lautstärke den Atem rauben.

Die besten Schlagzeuger der Geschichte haben alle diese Eigenschaften zu ihrem Vorteil genutzt, ob es sich nun um frühe Pioniere wie Gene Krupa und Buddy Rich, Prog-Experten wie Neil Peart und John Bonham oder Barrierenbrecher wie Tony Royster Jr. und Sheila E. handelte. Durch diese Künstler und ihre grundlegende Arbeit am Schlagzeug können wir die weitreichende Wirkung des Schlagzeugspiels ermessen.

In unserem Versuch herauszufinden, wessen berühmteste Bemühungen im Laufe der Geschichte am hellsten strahlten, haben wir für unsere Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten über 60 Schlagzeuger aus verschiedenen Genres gebeten, uns zu sagen, wer Sie als die Größten aller Zeiten bezeichnen würden. Obwohl ihre Antworten unterschiedlich ausfielen, hat es ein beträchtlicher Teil auf unsere Liste geschafft – sogar einige der von uns Befragten haben einen Platz errungen! Aber auch wenn nicht alle diese ausgewählten Musiker es für uns in die engere Auswahl geschafft haben, wird jeder der hier aufgeführten Perkussionisten von den Schlagzeugern, die ihnen einen Großteil ihrer musikalischen Identität verdanken, hoch geschätzt.

Kommen Sie also zu unserem Trommelkreis und lesen Sie weiter, um zu erfahren, wer nach Ansicht von Mike Portnoy von Dream Theater, Josh Freese von den Foo Fighters, Charlie Benante von Anthrax, David Lovering von den Pixies, Dale Crover von den Melvins, Florrie und Patrick Wilson von Weezer die besten Schlagzeuger aller Zeiten sind.