H. Jon Benjamin, bekannt für die Stimme kultiger Zeichentrickfiguren wie Bob aus Bob’s Burger und Archer von Bogenschützeist zurück mit seinem unerwartetsten Herzensprojekt: dem Jazz Daredevil. In einem Interview mit Kyle Meredith spricht Benjamin über seine neueste Veröffentlichung, Der Original-Soundtrack des (unproduzierten) Films: The Jazz Daredevil. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Der Charakter von Jazz Daredevil entwickelte sich aus einem Auftritt, der auf der Bühne während eines Bob’s Burger Live-Show. „Mein Sohn hat mich dazu inspiriert, aus Trotz eine Figur zu erschaffen“, lacht Benjamin. So wurde der Jazz Daredevil geboren, ein Mann, der weiß, dass er ein schrecklicher Musiker ist, aber zu stolz ist, es zuzugeben, da er immer wieder Platten veröffentlicht, die Logik und Erwartungen missachten. „Es ist eine tragische Geschichte … praktisch griechisch“, scherzt Benjamin und erklärt das blinde Selbstvertrauen und die Überheblichkeit, die die Figur antreiben.

Über den neuen Soundtrack verrät Benjamin, dass es sich tatsächlich um den Soundtrack zu einem nicht produzierten Jazz-Daredevil-Film handelt; es gibt sogar ein vollständiges Drehbuch, das von zahllosen Studios abgelehnt wurde, aber Benjamin lässt sich nicht abschrecken. „Wir haben einen kompletten Soundtrack zu einem Film gemacht, den es noch gar nicht gibt, aber vielleicht irgendwann mal“, witzelt er. „Wir haben zuerst den Soundtrack gemacht … vielleicht besteht ja die Chance, dass wir den Film machen.“

Mit Titeln wie „Limo Ride“ und „Murder Plot“ ist das neue Album voller filmischer Momente und chaotischem, unkonventionellem Humor. Benjamin spannt sogar Kollaborateure wie Brendan Small (von Metallokalypse), um einen Metal-Track zu kreieren, der noch eine weitere Ebene der Absurdität hinzufügt. Trotz seiner chaotischen Natur bietet der Soundtrack einen einzigartigen Einblick in Benjamins Welt – eine Mischung aus Jazz, Metal und abgedrehter Komödie. Und was die Zukunft des Jazz Daredevil angeht? „Ich hoffe, dass ich weiterhin kein Klavier spielen muss“, sagt er und nimmt die unsinnige, aber zutiefst engagierte Reise der Figur voll und ganz an.

An anderer Stelle in der Folge spricht Benjamin darüber, wie er im Laufe der Jahre immer wieder in dramatische Gefilde vorgedrungen ist, wie etwa in seiner Rolle in Meister von Nichts und ein neuer Indie-Film namens Vertraute Berührungder bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere hatte. „Ich musste bei dem Film weinen und hatte schreckliche Angst, dass ich den Film ruinieren würde“, sagt er

Hören Sie H. Jon Benjamins Diskussion Der Original-Soundtrack des (unproduzierten) Films: The Jazz Daredevil und all das oben, oder sehen Sie sich das Interview unten an.