Der Pitch: Zwei Männer (gespielt von Brad Pitt und George Clooney) haben viel gemeinsam – sie sind zwei der talentiertesten Problemlöser New Yorks, Männer, die wissen, wie man die Probleme der Superreichen löst. Allerdings arbeiten sie nur allein, da sie von Natur aus Einzelgänger sind.

Als jedoch eine mächtige Politikerin namens Margaret (Amy Ryan) Hilfe braucht, um ein Chaos aufzuräumen, in das eine Hotel-Penthouse-Suite, vier Blöcke Drogen und eine möglicherweise tote, möglicherweise Prostituierte verwickelt sind, werden die beiden dazu gedrängt, sich zusammenzutun, und entdecken dabei, dass sie ein ziemlich gutes Team abgeben. Leider ist die Situation gefährlicher, als sie denken – und ihre wackelige neue Bindung reicht möglicherweise nicht aus, um ihnen zu helfen, die Nacht zu überleben.

Das Gleiche, aber anders: Das elegante und stylische Apple TV+ Wölfe Drehbuch und Regie stammen von Jon Watts, der sich bereits als Regisseur der letzten drei Spider-Man Filme (ganz zu schweigen von dem angesehenen Krimi Polizeiauto). Wenn Sie jedoch annehmen, dass Steven Soderbergh hinter der Kamera steht, ist das ein verständlicher Fehler. Nicht nur, weil die leichte Actionkomödie zwei Ocean’s Eleven Die Stars sind nicht für einige nicht ganz legale Taten verantwortlich, sondern weil die elegante und stilvolle Atmosphäre an den unverkennbaren Stil des Regisseurs erinnert, wenn auch mit einigen witzigen, von Watts selbst kreierten Änderungen.

Im Laufe einer Nacht, Wölfe ruft die gleiche Late-Night-Stimmung hervor wie großartige Filme wie Sicherheit Und Nach Feierabend – das Gefühl, dass, wenn die Stadt erst einmal schläft, überall Gefahren lauern, aber auch Möglichkeiten. Aber der Film behält seinen Fokus durchgehend, was wiederum dafür sorgt, dass die Action straff ist, mit einigen sehr effektiven Schnitten, die die Dinge glätten. Dies ist ein Film, der viele seiner Geheimnisse ziemlich gut vergraben hält und Informationen auf subtile Weise durchsickern lässt.

Für Prozess- und Detailfreaks wie diesen bescheidenen Autor ist es auch ein großes Vergnügen, klugen Menschen beim Lösen von Problemen zuzusehen, ob es nun darum geht, die Quelle der oben genannten Medikamente aufzuspüren oder sich Hilfe von Chinatowns bester Schwarzärztin (Poorna Jagannathan aus Ich habe noch nie).

Die Experten einbeziehen: Watts stützt sich in den meisten Wölfe‚, und das ist ein effektiver Schachzug. Wir erfahren nie den Namen der beiden Charaktere; verdammt, wir bekommen nie wirklich ein Gefühl dafür, was sie voneinander unterscheidet, abgesehen von den kleinsten Unterschieden in ihren Arbeitsstilen. Stattdessen konzentriert sich der Film auf das, was sie gleich macht, von gleichermaßen schwierigen Rücken bis zu ihrem gemeinsamen Bedürfnis nach einer Lesebrille. (Da sie ja „Männer eines gewissen Alters“ sind.)

Das bedeutet zwar, dass die Charakterentwicklung eher minimal ist, aber das ist eigentlich egal, denn beide Schauspieler wissen, wie sie das, was der liebe Gott ihnen gegeben hat, nutzen und es unglaublich spannend machen können. Es ist Star-Filmkunst der Extraklasse, und die Vergangenheit der Schauspieler abseits der Leinwand dient als emotionaler Köder für den Film.

Der Umfang des Films bleibt relativ klein, sodass er wirklich die Pitt- und Clooney-Show ist – aber Amy Ryans kurze Auftritte sind eine willkommene Erinnerung daran, was für eine überzeugende Schauspielerin sie ist, besonders wenn sie versucht, die Grenze zwischen Macht und Terror zu überschreiten. Poorna Jagannathan hat auch eine großartige, steinharte Chemie mit Clooney und Pitt. Und obwohl es ein Spoiler wäre, zu viel über Austin Abrams‘ Charakter zu sprechen, sollten Sie wissen, dass der junge Euphorie Und Tot wandeln Der Star bekommt ein paar Vorzeigeszenen, die ziemlich beeindruckend sind.

Das Urteil: Wölfe war ursprünglich für eine breite Kinoveröffentlichung und anschließende Premiere auf Apple TV+ geplant, ein Plan, der aufgegeben wurde, nachdem das Unternehmen entschied, dass es nicht riskieren wollte, dass der Film an den Kinokassen enttäuscht. Diese Angst ist vielleicht verständlich, da Kinoveröffentlichungen heutzutage keine Erfolgsgarantie mehr bieten, insbesondere bei kleineren Filmen wie diesem, die keine Fortsetzungen oder Adaptionen von Bestseller-Romanen sind. Blake Lively oder Wolverine oder animierte Emotionen ziehen heutzutage mehr an als zwei Filmstars, die sich auf vertrautem Terrain bewegen.

Noch Wölfe ist stilvoll, intelligent, unterhaltsam und fesselnd erzählt, ein solider Film, der in einem vollen Kinosaal großartig läuft und dem Publikum einen netten Kinoabend für Erwachsene hätte bieten können. Hoffentlich nutzen einige Leute dieses Wochenende diese Gelegenheit. Und wenn nicht … nun, dann wird er nächste Woche zum Streamen verfügbar sein. Es wird nicht ganz dasselbe sein. Aber ein guter Film ist ein guter Film, egal wie groß die Leinwand ist.

Wo es zu sehen ist: Wölfe läuft ab Freitag, 20. September, in begrenzter Auflage und wird ab 27. September auf Apple TV+ gestreamt.

