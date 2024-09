Gladiator II kommt erst im November in die Kinos, aber Ridley Scott hat bereits mit der Planung begonnen Gladiator 3.

In einem Interview mit dem französischen Magazin PremiereScott verglich Gladiator II Zu Der Patewobei Paul Mescals Lucius Verus zu einer Figur im Stil von Michael Corleone wird, die widerwillig an die Macht kommt. Gladiator 3 würde dann die Geschichte aufgreifen, wie Verus sich den Machtkämpfen des kaiserlichen Roms stellt.

„Ich spiele bereits mit dem Gedanken,Gladiator 3”, sagte Scott. „Ich habe die Zündschnur (für die Fortsetzung) angezündet… Das Ende von Gladiator II erinnert an Der Patein dem Michael Corleone einen Job bekommt, den er nicht will, und sich fragt: „Was jetzt, Vater, was soll ich tun?“ Der nächste (Film) wird also von einem Mann handeln, der nicht dort sein will, wo er ist.“

Das Magazin kontaktierte Mescal später wegen Scotts Kommentaren. Mescal sagte, er habe erst vor Kurzem von der Fortsetzung erfahren, sei aber daran interessiert, seine Rolle noch einmal zu übernehmen.

„Ridley hat mit mir darüber gesprochen, aber erst gestern!“, erklärte er. „Ich warte also ab, was passieren wird, aber ich bin natürlich interessiert. Aber wir können nichts überstürzen: Die Geschichte muss zusammenhalten.“

Inzwischen, Gladiator II kommt am 22. November 2024 in die US-Kinos. Mit dabei sind auch Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington und Joseph Quinn. Den offiziellen Trailer gibt es hier noch einmal.