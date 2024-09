Katy Perry scheint es zu lieben, Musik zu machen, aber sie scheint keine große Zuhörerin zu sein. Seit Max Martin und Dr. Luke sie 2008 mit „I Kissed a Girl“ erstmals der Öffentlichkeit aufdrängten, hat sie kein großes Interesse an anderen Genres oder Sounds gezeigt. Nach sechs Alben kann man wohl sagen, dass sie Dissonanzen nicht im Geringsten attraktiv findet und sie sich nie von Ecken und Kanten verführen ließ. Jede einzelne Veröffentlichung, einschließlich des neuen Albums 143strebt genau den gleichen Glanz an.

All dieser Glanz wird nach einer Weile langweilig, und 143 Es mangelt so sehr an frischen Ideen und menschlicher Note, dass es versehentlich ins AI Uncanny Valley abrutscht; selbst wenn keine KI beteiligt wäre, hinterlässt es bei einem das gleiche mulmige Gefühl im Magen. 143 ist ein geldgieriges, seelenloses Unterfangen, das viele Fragen aufwirft. Hier sind die Geheimnisse, die wir über Katy Perrys neues Album noch immer im Kopf haben 143.

Warum Dr. Luke?

Perrys Album von 2010 Teenager-Traum ist eines der unterhaltsamsten Pop-Alben dieses Jahrtausends. Dies ist vor allem Max Martin und seinem Stall an Melodieschreibern zu verdanken, darunter seinem berühmtesten Schützling Łukasz „Dr. Luke“ Gottwald. Martin hat praktisch die moderne Songwriting-Fabrik erfunden und war lange Zeit der Hauptautor für Backstreet Boys, N*SYNC und Britney Spears. Er half auch dabei, Taylor Swifts Pop-Wende zu konstruieren, indem er Teile von Rot und ausführender Produzent 1989 mit Hilfe eines anderen Schützlings, Shellback. Swifts Erfahrung mit dem Martin-Modell ist lehrreich.

Wie Perry nutzte auch Taylor Swift Martins Team, um einige meisterhafte Süßigkeiten herzustellen. Aber während der Ruf Sessions Swift scheint entschieden zu haben, dass die Gruppe so gut wie erledigt war (hey, mehr als zwei Jahrzehnte sind eine verdammt lange Zeit) und hat sie für Jack Antonoff abserviert. Perry hat das nicht bemerkt und hat auf jedem ihrer sechs Alben mit mindestens einem von Martin, Dr. Luke und Shellback zusammengearbeitet, mit abnehmendem Erfolg. Keshas Missbrauchsvorwürfe gegen Dr. Luke haben sie nicht aus der Ruhe gebracht; 143 Ausführender Produzent ist Gottwald.

Für 143 Dr. Luke leckt ein paar Krümel von Lady Gagas Tisch und leiht sich etwas von Beyoncés Palette für Renaissance — das vom Haus inspirierte erste, nicht COWBOY CARTER — und andere Beats kommen einem auch irgendwie bekannt vor, vielleicht wie dieser kleine Calvin Harris-Song, wissen Sie, mit dem Sänger, dessen Namen Sie sich nicht mehr genau merken können? Inzwischen ist Vertrautheit Dr. Lukes Markenzeichen, wie all die Klagen belegen, die er im Laufe der Jahre wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen angehäuft hat. Sie engagieren diesen Arzt, um mit allen Mitteln einen Hit zu landen. Und trotz all seiner Altlasten verdient er nicht diesen Gehaltsscheck; keine Single von 143 hat es sogar in die Top 40 geschafft. Das ist ein ärztlicher Kunstfehler.

Warum sich überhaupt mit „WOMAN’s WORLD“ beschäftigen?

Kurz und in der Reihenfolge, die Hauptideen, die Katy Perry in jedem Track zum Ausdruck bringt 143:

Feminismus

Geilheit

Geilheit

Eifersucht

Liebe

Liebe

Liebe

Geilheit

Geilheit

Eifersucht

Liebe

Es ist nicht so, dass eine dieser Ideen auf einem Pop-Album fehl am Platz wäre, es ist nur so, dass eine davon keine Unterstützung erhielt. „WOMAN’S WORLD“ klang von Anfang an halbherzig, und der Rest von 143 hat es bewiesen. Katy Perry bleibt nicht die ganze Nacht wach und denkt über die Hindernisse nach, denen Frauen gegenüberstehen; selbst auf einem Album, das mit „WOMAN’S WORLD“ beginnt, kommt dieser Gedanke kaum zum Vorschein.

Apropos Themen, das bringt uns zur nächsten Frage.

Wo ist die 4?

„143“ bedeutet „Ich liebe dich“ seit mindestens den Tagen von Mister Rogers Nachbarschaft, als Mister Roger es verwendete, um die Buchstaben in jedem Wort des Satzes darzustellen: 1, 4, 3, „Ich liebe dich“. Katy Perrys 143 fehlt in der 4. Folge ein wenig. Zu Beginn erforschen Perry und ihre Mitarbeiter die dringende körperliche Anziehung, die Art, die nach Motels mit Stundenpreisen sucht. Es gibt auch einen „SCHMUCK“, ein bisschen über Seelenverwandte („LIFETIMES“) und später und noch kürzer ihre Beziehung zu ihrer Tochter („WONDER“).

Vor Geilheit zu keuchen ist eine altehrwürdige Tradition im Pop, aber es vorwegzunehmen lässt den Titel ein wenig oberflächlich erscheinen. Außerdem sind die Plattitüden, die Perry über die Liebe von sich gibt, fast beleidigend vage.“„Feeling all the butterflies/ Livin‘ in a candy daydream“, singt sie in „CRUSH“, und das sollte man besser nicht bei einem offenen Mikrofon versuchen, sonst wird man von der Bühne gepfiffen. Sie und ihre Co-Autoren haben einfach nicht viel über die Liebe zu sagen.

Es ist nicht das 143 ist ein schlechter Titel; abstrakt betrachtet ist er nett, hat aber nichts mit dem Produkt zu tun. Er trägt nichts zum Hörerlebnis bei und könnte genauso gut aus beliebigen Zahlen bestehen.

Apropos …

Glaubt Perry, dass Wörter eine Bedeutung haben oder sind sie nur hübsche Klänge?

Weil einige dieser Texte schwer zu verstehen sind und sie diejenige ist, die sie singen muss. In „LIFETIMES“ scheint sie zu behaupten, dass die Liebe zwischen ihr und ihrem Partner ewig ist, „Like the sun is always rising/ Like the stars are in the sky“, und es ist wie, hm, du weißt, dass die Sonne nicht stets steigt, oder?

Aber ihre üblichen Texte sind irgendwie cooler Unsinn. Auf „GIMME GIMME“ singt sie:

Alle meine Mädels tauchen regelmäßig auf (Ja, ja)

Wähle dein Gift, Baby, nimm einen Bissen

Wenn du die Nummer meines Handys willst (ja, ja)

Muss heute Abend alles für mich ausgeben

34 Wörter, überraschend viele Klischees und kein einziger neuer Gedanke. Naja, zumindest hier versucht sie es; auf „CRUSH“ zuckt sie bei „Emotionen, die ich nicht beschreiben kann“ nur mit den Schultern.

Worüber „wundert“ sich Perry eigentlich?

Weil es in „WONDER“ nicht zum Ausdruck kommt, dem letzten Track, der sein emotionales Potenzial nicht ganz ausschöpft. Perrys vierjährige Tochter Daisy eröffnet das Lied mit dem Refrain: „Eines Tages, wenn wir älter sind/ Werden wir noch immer voller Verwunderung nach oben schauen?“ Es ist ein interessanter Moment, Mutter und Tochter starren in den Himmel und fühlen sich von dem Schönen und Unerwarteten berührt. Dann übernimmt Perry das Ganze und wieder enttäuscht sie ein Mangel an Spezifität in den Texten. Hier ist der ganze Refrain:

Eines Tages, wenn wir älter sind

Werden wir immer noch staunend aufblicken?

Eines Tages, wenn wir weiser sind

Wird dieses Feuer in unseren Herzen noch brennen?

Kann mir jemand versprechen

Unsere Unschuld geht in dieser zynischen Welt nicht verloren?

Eines Tages, wenn wir älter sind

Werden wir immer noch staunend aufblicken?

Das ist eine Mutter, die mit ihrer Tochter spricht, oder eine Tochter, die mit ihrer Mutter spricht? „Eines Tages, wenn wir weiser sind, werden unsere Herzen noch immer dieses Feuer haben?“ Sie klingen wie zwei Schüler, jung genug, um nicht zynisch zu sein, aber alt genug, um zu wissen, dass Zynismus auf sie zukommt. Vielleicht, könnte man denken, sind Daisy und Katy nur Stimmen für Charaktere? Aber warum ist dann Daisys Stimme in diesem Lied enthalten, im Vergleich zu allen anderen? Der Ton der Worte ist so seltsam, dass er dieses anfängliche warme Bild vertreibt.

Außerdem ist es so spät in den 33 Minuten schwer, sich nicht ein bisschen mehr zu wünschen. Perry, Dr. Luke und der Rest der Kollaborateure haben das ganze Album damit verbracht, nur auf große Emotionen hinzuweisen und den Hörer aufzufordern, dorthin zu gehen und selbst etwas zu fühlen. Sie und Ihr Kind schauen also nach oben, wie auch immer die Umstände sein mögen. Was sehen Sie? Ist es ein Vogel? Ein Satellit? Eine Wolke, die wie ein Hund aussieht? Wenn sie es uns sagen würde, könnten wir vielleicht etwas von diesem Wunder spüren.

Daisy kehrt zurück, um das Lied zu beenden. Ihre Stimme ist das Letzte, was wir hören 143. Man könnte meinen, „WONDER“ würde in Perrys Diskographie hervorstechen, der einzige Track mit der Stimme einer Vierjährigen. Aber sie haben Daisys Gesang so stark mit Autotune bearbeitet, dass man fast erwartet, sie würde lallen: „Ich bin T-Pain, du kennst mich.“ Sie klingt nicht wirklich wie ein menschliches Kind. Perry hat endlich etwas Neues gemacht und es dann zu einem weiteren glitzernden Nichts abgeflacht.