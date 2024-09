Im Oktober 1974 leistete Willie Nelson Pionierarbeit im Musikfernsehen, indem er in der allerersten Folge von Stadtgrenzen von Austin. Jetzt wird der legendäre Country-Star als Headliner ein kostenloses Konzert zur Feier des 50. Jubiläums der Show geben.

Gebucht für den 17. Oktober im Long Center for the Performing Arts in Austin, Texas – auf den Tag genau 50 Jahre nach Nelsons erster Aufzeichnung der Show – Stadtgrenzen von Austin 50th Birthday Bash ist eine komplett kostenlose Show mit Auftritten von Nelson und der in Austin ansässigen Western Swing Band Asleep at the Wheel. Das Konzert wird aufgezeichnet und Höhepunkte davon werden Anfang nächsten Jahres auf PBS ausgestrahlt.

Holen Sie sich hier Willie Nelson-Tickets

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aber sie ist nicht vollständig öffentlich zugänglich. Wer teilnehmen möchte, muss sich registrieren, um Tickets gewinnen zu können. Die Registrierung begann am Freitag, den 20. September, und läuft bis Montag, den 23. September, 22:00 Uhr CT. Fans, die für Tickets ausgewählt wurden, werden dann zwischen dem 26. und 27. September benachrichtigt. Registrieren Sie sich hier für Tickets.

All dies kommt als Stadtgrenzen von Austin bereitet sich auf eine starbesetzte 50. Staffel vor. Neben der Geburtstagsparty umfassen die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum eine Veranstaltung zu Ehren von Garth Brooks (aufgezeichnet Anfang dieses Monats) und ein Primetime-Special. ACL feiert 50-jähriges Jubiläummit einem hochkarätigen Lineup an Darstellern aus der Geschichte der Show, die Premiere ist für 2025 geplant.

Darüber hinaus Stadtgrenzen von Austin hat das Programm für die erste Hälfte der kommenden Staffel bekannt gegeben, die Episoden mit Gracie Abrams, Jacob Collier, Brittany Howard, Jelly Roll, Chris Stapleton und anderen umfassen wird. Die erste Folge mit Kacey Musgraves wird am 28. September ausgestrahlt.

Inzwischen ist die Ausgabe 2024 von Nelsons Outlaw Music Festival gerade zu Ende gegangen, aber er hat noch ein paar Termine in Texas für diesen Herbst (Tickets hier). Anfang dieser Woche veröffentlichte er ein rührendes Cover von „Do You Realize??“ von The Flaming Lips, das aus seinem kommenden Studioalbum stammt. Das letzte Blatt am Baum.