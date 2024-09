Aaron Sorkin, der Schöpfer des populären Politdramas, Der westliche Flügelhat bekannt gegeben, dass er einen Neustart der Serie in Erwägung zieht, nachdem er am vergangenen Freitag an einer Feier zum 25-jährigen Jubiläum der Show im Weißen Haus teilgenommen hatte.

Im Gespräch mit Vielfalt In einem Interview am selben Tag erklärte Sorkin, er habe erst begonnen, ernsthaft über eine Westflügel Neustart nach der Teilnahme an der Veranstaltung. „Ehrlich gesagt habe ich bis heute nicht ernsthaft darüber nachgedacht“, sagte er. „Ich habe einfach ein paar Ideen für Episoden bekommen, als ich durch das Weiße Haus gelaufen bin. So nach dem Motto: ‚Warum haben wir das nie gemacht? Warum haben wir das nie gemacht?‘ … Wir werden sehen, was passiert, wenn ich morgen aufwache. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ist das mein Gefühl.“

Sorkin sinnierte weiter über einige der Herausforderungen, die mit der Rückkehr der überidealistischen Show in einer politischen Landschaft verbunden wären, die sich seit dem Ende ihrer Ausstrahlung im Jahr 2006 erheblich verändert hat. „Wir könnten uns im Raum unmöglich Geschichten ausdenken, die verrückter sind als die Geschichten, die wir tatsächlich sehen“, sagte er. „Es wäre also schwierig, aber wie Brad Whitford als Josh Lyman in der Premiere der dritten Staffel sagt: ‚Es wird schwierig‘, und Toby sagt: ‚Das Schwierige macht es gut.‘“

Sorkin gab auch zu, dass er in der Vergangenheit Bedenken hatte, Der westliche Flügel aus Sorge, dass das Publikum die Originalbesetzung vermissen würde. „Ich vermute, dass ein neuer Präsident es schwer haben würde, die Erinnerungen der Leute an Martin (Sheen) zu erfüllen. Aber vielleicht ist genug Zeit vergangen und es ist eine ganz neue Generation. Eine Generation, die übrigens dank Streaming denkt, dass wir die Show heute machen!“

Der Vorsitzende von Warner Bros. TV, Channing Dungey, der ebenfalls an der Jubiläumsfeier teilnahm, schloss sich Sorkins Meinung an und sagte: Vielfalt„Es gibt derzeit viele Serien, die neu aufgelegt werden, und ich glaube, es wäre schwer, zu The West Wing zurückzukehren, aber ich würde es Aaron zutrauen. Er ist ein sehr kluger Kerl … (aber) Wenn man jetzt, heute, im aktuellen Klima damit anfangen würde, wäre es definitiv anders. Die politische Landschaft hat sich seit der Produktion dieser Serie stark verändert.“

Auf die Frage, wie sich die Aussicht auf eine zweite Amtszeit Trumps auf eine mögliche Westflügel Sorkin deutete an, dass er die Wiederaufnahme als kreative Herausforderung betrachten würde. „Es würde sicherlich Anreize bieten, aber auch Kopfschmerzen“, sagte er. „Die Sorge wäre, dass alles, was wir in der Show tun, als Widerlegung der Welt von Donald Trump gesehen würde.“

Der Westflügel Die Veranstaltung zum 25. Jubiläum selbst fand im Weißen Haus statt, mit Auftritten von Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden. Ebenfalls anwesend waren viele prominente Persönlichkeiten der Show, darunter Sorkin, Dungey, Produzent Thomas Schlamme und die Stars Sheen, Richard Schiff, Dulé Hill, Janel Moloney, Emily Procter, Melissa Fitzgerald und Mary McCormack.

Bei der Feier hielt Sorkin eine Rede, in der er auf die politischen Veränderungen seit 2006 anspielte und die idealistische Idee einer „Westflügel Moment“ als etwas, wonach echte Politiker streben sollten. „Man muss nicht weit schauen, um Erinnerungen daran zu sehen, wie traurig es ist, wie weit wir gegangen sind“, sagte er. „Aber ich glaube nicht, dass wir so weit gegangen sind, dass wir nicht mehr zurückkommen können. Hoffentlich werden wir es in Ordnung bringen.“

Weitere Informationen finden Sie im Artikel von 2019 von FolgeClint Worthington diskutiert Der westliche FlügelDas Erbe des Buches und wie es möglicherweise die turbulente politische Periode einläutete, die auf sein Ende folgte.