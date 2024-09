Francis Ford Coppolas Großstadt kommt diese Woche endlich in die Kinos. Für Star Adam Driver ist das ein Schock – obwohl er erzählt Folgeer ist immer schockiert, wenn die Leute einen Film sehen, an dem er mitgearbeitet hat. Das liegt daran, dass der Prozess des Filmemachens, sagt der Schauspieler, „sich anfühlt wie ein kleines Land, das wir aufgebaut haben, in dem es keine neuen Leute gibt.“ Er lacht. „Und dann nehmen wir plötzlich all diese privaten Gespräche mit, und eine Menge Leute werden sie sich ansehen und uns verdammt nochmal verurteilen.“

Driver fügt hinzu: „Aber insbesondere dieser Film ist genau so, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe.“

Nach Jahrzehnten der Vorbereitung und einem turbulenten Werbezyklus, der einen umstrittenen Trailer beinhaltete, der zurückgezogen wurde, weil er eine Reihe von Kritikerzitaten gefälscht hatte, Großstadt es endlich in die Kinos zu schaffen, fühlt sich wie ein ziemliches Ereignis an.

Der Film Driver spielt in einem Paralleluniversum, das sowohl die römische Geschichte als auch modernere Themen aufgreift. In der Hauptrolle ist Cesar Catilina zu sehen, ein visionärer Architekt, der eine neue Zukunft für „Neues Rom“ entwerfen möchte. Ihm stehen viele Kräfte gegenüber, darunter Bürgermeister Franklyn Cicero, gespielt von Giancarlo Esposito, der Cesars Vision für die titelgebende Megalopolis in Frage stellt – und auch nicht begeistert von Cesars Beziehung zu Julia (Nathalie Emmanuel), Franklyns Tochter.

Driver hatte schon vor der Premiere in Cannes viel von dem Film gesehen, aber in Cannes konnte er das fertige Projekt zum ersten Mal sehen. „Ich weiß noch, dass ich sehr stolz darauf war, wie einzigartig es war – ich versuche mir vorzustellen, ob es bestimmte Sequenzen gab, die anders aussahen, aber weil alles ziemlich greifbar oder praktisch war, sah es nicht merklich anders aus als am Set“, sagt er. (Abgesehen davon, sagt er, waren einige der digitalen Effekte des Films – bei frühen Vorführungen war die eigentliche Darstellung von Megalopolis, Cesars großem Traum für die Stadt, nur als Konzeptzeichnung zu sehen.)

In Coppolas Drehbuch sagt Esposito: „Die Dinge werden auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben. Als ich den Film sah, war ich einfach sprachlos, weil er in seiner Vision viel umfassender und tiefgründiger war, als ich es mir je vorgestellt hatte. Es ist nicht nur ein Film über Worte, es ist ein Film über Gefühle. Und das spürt man wirklich durch die Vision des Films. Er ist aufregend, er ist explosiv, er ist aufputschend. Er hat Politik. Er hat Loyalität. All diese Dinge in der Geschichte werden einem nicht eingebläut, sondern auf eine großartige Art und Weise gezeigt, die man wirklich nie zuvor gesehen hat.“

Emmanuel, die für unser Interview mit Esposito zusammenarbeitete, fügt hinzu, dass sie sich „niemals hätte vorstellen können“, wie der fertige Film aussehen würde, was ihrer Meinung nach „tatsächlich Francis‘ Vision widerspiegelt. In seinen Kopf zu schauen, wäre faszinierend. Es ist unglaublich.“

Emmanuel fügt jedoch hinzu, dass „Francis am Set wirklich versucht, die Dinge so praktisch wie möglich zu gestalten, was ich als Schauspieler sehr gut finde, wenn man das Set und die Umgebung, in der man sich befindet, wirklich berühren und erleben kann. Das macht es so viel einfacher. Und als ich es dann in seinem endgültigen Kontext sah und all die anderen erstaunlichen Effekte sah, dachte ich nur: Wow, das hätte ich nie vorhersehen können. Es war anscheinend so viel mehr, als meine Vorstellungskraft mir erlaubte.“

Über den Regisseur des Films sagt Driver: „Francis war schon immer einer dieser Menschen, mit denen man immer gerne zusammenarbeiten würde. Und dass es etwas mit so viel Fantasie war, in diesem Ausmaß, ich musste nicht lange darauf gefasst werden, wie einzigartig es war.“

Driver sagt, er sei am meisten davon beeindruckt gewesen, wie großzügig Coppola sei, vor allem, wenn es darum gehe, Vorschläge anzunehmen. „Die Leute sagen gerne, dass sie für jede Idee offen sind, aber ich habe das noch nie so gut verkörpert gesehen wie bei Francis. Er nimmt wirklich jeden Vorschlag an. Schon damals hörte er sich Studionotizen an, wenn sie sie für gut hielten.“

Driver fährt fort: „Wer sagt denn, dass irgendjemand die alleinige Urheberschaft an einem Film hat? Er wird kollektiv gemacht. Offensichtlich wird er durch eine Person gefiltert und deshalb ist er ein Medium für Filmemacher. Und sein filmisches Vokabular ist, gelinde gesagt, umfangreich, wissen Sie? Es ist also ganz und gar er.“

Driver vergleicht Coppolas Vorgehensweise mit der eines Theaterstücks: „Sie machen vier Monate lang sieben Vorstellungen pro Woche und jedes Mal sind die Vorstellungen des letzten Monats viel besser als die des Anfangs, weil Sie sparsamer und entspannter sind. Vielleicht sehen Sie das Ende kommen und bekommen noch einmal Energie. Sie haben eine Lösung für eine Frage gefunden, die Sie sich immer schon zu einer Textzeile gestellt haben.“

Mit Großstadtfährt Driver fort, Coppola habe „20 Jahre lang versucht, das zu schaffen, und er forderte die Leute immer noch auf, zu improvisieren und zu formen, was sie taten, und sich neue Aufnahmen in einem Medium auszudenken, bei dem es darum geht, Dinge für immer festzuhalten. Ich fand das wirklich aufregend, dass man keinen Fehler machen konnte. Man konnte keine Wahl treffen, egal wie abstrakt, und sie war falsch.“

Großstadt kommt am Freitag, den 27. September, in die Kinos.