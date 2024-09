Am hellsten Tag, in der schwärzesten Nacht, klare Augen, volles Herz, kann nicht verlieren! Kyle Chandler wurde als Green Lantern Hal Jordan in DC und HBOs kommendem Film besetzt. Laternen Serie.

Chandler gewann die Rolle (via Der Hollywood Reporter) gegenüber Gerüchten über Namen wie Chris Pine und Ewan McGregor, während Josh Brolin das Projekt angeblich abgelehnt hat. Der Emmy-Gewinner Freitagnachtlichter Das Casting des Alumnus beschert den DC Comics-Fans ihren ersten Live-Action-Hal Jordan seit Ryan Reynolds‘ berüchtigtem Film von 2011 Grüne Laterne Anpassung.

Der Charakter ist ein legendärer Ringträger im DC-Universum und gilt trotz seines manchmal eigensinnigen Vorgehens als Goldstandard für Green Lanterns. In LaternenJordan wird den ergrauten Veteranen spielen, der widerwillig einen neuen Lantern, John Stewart, ausbilden muss, während sie einen Mord auf der Erde mit interplanetaren Auswirkungen untersuchen. Gerüchten zufolge hofft DC, einen jüngeren Schauspieler für die Rolle von Stewart zu besetzen, einem der ersten schwarzen Superhelden in der Geschichte von DC Comics, der für seinen ausgeprägten Sinn für Integrität und Gerechtigkeit bekannt ist.

Laternendas nach Jahren verschiedener Entwicklungsphasen einen Serienauftrag von HBO erhalten hat, stammt vom Co-Autoren-/EP-Trio Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Wächter, Verloren), und der gefeierte Comicautor Tom King. Mundy wird auch als Showrunner fungieren. Das Projekt fällt in die Zuständigkeit der neugestalteten DC Studios von James Gunn und Peter Safran, wobei das Paar den Fans erzählt, dass die „ursprüngliche Detektivgeschichte … ein grundlegender Teil des vereinheitlichten DCU ist, das wir nächsten Sommer mit Übermensch.”

Laternen Die Dreharbeiten zu „The 400“ sollen zwischen Januar und Juni nächsten Jahres stattfinden, ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Wenn der Film dann aber Premiere hat, können Sie ihn sehen, indem Sie sich für Max anmelden oder 38 % auf drei Dienste sparen, indem Sie Max mit Disney+ und Hulu bündeln.

Allerdings werden weder Hal Jordan noch John Stewart die ersten Green Lantern sein, die in Kapitel 1: Götter und Monster des DC-Universums ihr Debüt geben. Diese Ehre gebührt Guy Gardner, während Nathan Fillion den hitzköpfigen Helden in dem von Gunn inszenierten Film verkörpert. Übermensch. In diesem Film vom 11. Juli 2025 spielt David Corenswet den Titelumhang, außerdem spielen Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Anthony Carrigan (Metamorpho), Wendell Pierce (Perry White), Edi Gathegi (Mister Terrific) und Isabela Merced (Hawkgirl) mit.