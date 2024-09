Nicht ganz die Avengers, versammelt euch! Marvels neuestes Superheldenteam bringt die bösen (oder so) Jungs aus dem gesamten MCU im ersten Trailer für Donnerkeile*. Sehen Sie es sich unten an.

Der Soundtrack stammt von einer modernen „verlangsamten, dramatischen Remix-Version mit Action-Beats“ von Pixies‘ „Where Is My Mind“. Donnerkeile* Im Teaser-Trailer treibt Yelena Belova alias Black Widow (Florence Pugh) in einer Welt der Spionage umher. Sie sucht Rat bei ihrem Vater, einem Supersoldaten, Alexei „Red Guardian“ Shostakov (David Harbour), aber er scheint genauso verloren wie sie – wenn auch weitaus gelassener damit. Aber Belova hat keine Zeit, sich selbst zu hinterfragen, denn ihre nächste Mission bringt sie in denselben Raum mit einer Reihe von Marvel-Bösewichten: US-Agent (Wyatt Russell, aus Der Falke und der Wintersoldat), Zuchtmeister (Olga Kurylenko, Schwarze Witwe) und Ghost (Hannah John-Kamen, Ant-Man und die Wasp).

Tatsächlich sind sie alle gefangen in diesem Raum, zusammen mit einer mysteriösen neuen Figur namens … Bob (Lewis Pullman, der die Rolle übernahm, nachdem Steven Yeun leider wegen Terminkonflikten zurückgetreten war). Marvel Comics-Fans werden Bob als Sentry wiedererkennen, eine der übermächtigsten Figuren des Universums. Als ihnen klar wird, dass sie manipuliert werden, bilden sie eine unsichere Allianz, die schließlich durch Bucky „The Winter Soldier“ Barnes (Sebastian Stan) verstärkt wird. All diese Messerkreuzungen scheinen die Machenschaften einer gewissen Valentina Allegra de Fontaine zu sein, die von Julia Louis-Dreyfus mit bösartiger Freude gespielt wird, denn die Figuren, die sie seither im Hintergrund bewegt, Falke/Wintersoldat endlich ausrichten.

Insbesondere werden Bucky und Valentine vorgestellt, während sie an einer Gala teilnehmen, die wie eine Schlacht von New York aussieht (die entscheidende Schlacht von Rächer) Museumsausstellung. Vielleicht noch faszinierender (und irgendwie damit verbunden?) ist das große alte Sternchen in der Donnerkeile* Titel; das ist nicht zufällig da. Eine Fan-Theorie? Valentine möchte, dass dieses Team den Avengers-Mantel übernimmt, der seit Endspieldiesmal jedoch unter ihrer eigenen Kontrolle.

Wir werden herausfinden, was der Masterplan ist, wenn Donnerkeile* kommt am 2. Mai 2025 in die Kinos. In der Zwischenzeit können Sie sich alle zugehörigen Inhalte des Marvel Cinematic Universe auf Disney+ ansehen (wir empfehlen Schwarze Witwe Und Der Falke und der Wintersoldatzumindest, und fangen Captain America: Schöne neue Welt wenn es am 14. Februar 2025 in die Kinos kommt). Neue Disney+-Abonnenten können 38 % sparen, wenn sie das Paket mit Hulu und Max abschließen.

Donnerkeile* Regie führt Jake Schreier nach einem Drehbuch von Eric Pearson, Lee Sung Jin und Joanna Calo. Gerüchten zufolge werden Rachel Weisz (Melina Vostokoff) und Laurence Fishburne (Bill Foster) ebenfalls ihre Rollen im MCU wieder aufnehmen, während die Donnerkeile Die Verbindung der Comics zu Thaddeus „Thunderbolt“ Ross, alias Red Hulk, und Baron Helmut Zemo lässt vermuten, dass auch Harrison Ford und Daniel Brühl auftreten könnten.