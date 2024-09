Epiphone hat kürzlich die Jimi Hendrix „Love Drops“ Flying V vorgestellt, eine atemberaubende Signature-Gitarre mit einer Nachbildung von Jimis handgemalten psychedelischen Mustern. Folge arbeitet mit Epiphone zusammen, um einem glücklichen Gewinner einen Jimi Hendrix Flying V zu schenken. Nehmen Sie unten oder durch Klicken hier an Ihrer Verlosung teil.

Das in Zusammenarbeit mit Gibson Custom und der Hendrix-Familie entwickelte charakteristische „Love Drops“-Flying-V-Modell ist eine Nachbildung der Gibson-Gitarre, die Hendrix von 1967 bis 1969 ausgiebig spielte. Besonders hervorzuheben sind seine handgemalten psychedelischen Grafiken auf dem Ebenholz-Finish der Gitarre, die mit beeindruckender Präzision reproduziert wurden.

Für Hendrix‘ Schwester Janie war diese ikonische Flying V – „die, die wie ein Pfeil aussieht“ – ihr Lieblingsinstrument in Jimis großer Sammlung. In einem exklusiven Q&A mit FolgeJanie erinnert sich gern an die Zeit, als sie und ihr Bruder eine enge Bindung zueinander hatten, weil sie beide die kultige Silhouette des Flying V mochten.

„Wir waren uns beide einig, dass es aussah wie etwas, das ein Superheld haben würde, und dann haben wir beide gelacht“, sagt sie. „Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Mir wurde bewusst, wie sehr er seine Gitarren liebte, insbesondere seine Flying V. Es war mehr als nur eine Vorstellung; es war eine tiefe Liebe.“

Wie Janie erzählt, vereinte Jimis handgemalte Flying V sein kreatives Talent für bildende Kunst und Musik. „Bevor Jimi sich für die Gitarre interessierte, liebte er das Zeichnen und Malen“, sagt sie. „Seine Stifte, Farben und Buntstifte waren seine Instrumente. Es war keine Überraschung, als er die Liebe zu einem Instrument und die Liebe zu einem anderen Instrument nahm und beides zusammenführte und so sein kreatives Talent vereinte.“

Die Jimi Hendrix „Love Drops“ Flying V ist nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch die Spezifikationen, die sie zu einem großartigen Instrument zum Spielen machen. Sie verfügt über einen Mahagonikorpus, einen einteiligen Mahagonihals mit abgerundetem C-Profil, ein Lorbeergriffbrett und 22 Medium-Jumbo-Bünde. Eine Reproduktion von Hendrix‘ Unterschrift ist auch auf der Rückseite der spitzen Kopfplatte im Stil von 1967 eingestanzt, die mit Epiphone Deluxe-Tunern wirbt, während die Saiten von einem Maestro Short Vibrola am Steg verankert werden. Elektronisch ermöglicht Ihnen die Gitarre, diese Hendrix-ähnlichen Extreme mit einem Paar Gibson Custombucker-Humbucker-Tonabnehmern zu erreichen, die mit CTS-Potentiometern, einem Mallory-Tonkondensator und einem Switchcraft-3-Wege-Tonabnehmer-Wahlschalter verkabelt sind.

Passend zur Hommage an einen der größten Linkshänder-Gitarristen aller Zeiten ist es sowohl in einer Links- als auch einer Rechtshänder-Konfiguration erhältlich.

