Der neuste Film in der Transformatoren Franchise, Transformers Einshat nicht den besten Titel für das, was der Film ist – ein Prequel. (Transformers Minus Einsin der Tradition des bisher besten Godzilla-Films, wäre vielleicht genauer gewesen.) Transformers Eins ist jedoch ein mitreißendes, lustiges und wunderschön animiertes Abenteuer, das eine ausführliche Hintergrundgeschichte für den Haupthelden und den Hauptschurken des Franchise, Optimus Prime und Megatron, liefert.

Überraschenderweise ist es auch eine Liebesgeschichte. Eine tragische Liebesgeschichte. Zwischen den beiden Robotern, die ich gerade erwähnt habe.

Ich bin kein Spinner.

(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler für Transformers Eins.)

Transformers Eins beginnt mit der Vorstellung der Charaktere Orion Pax (Stimme: Chris Hemsworth) und D-16 (Stimme: Brian Tyree Henry), die am besten Freunde, die Seite an Seite in den Minen von Cybertron arbeiten. Orion und D-16 sind die Art von besten Freunden, die fast alles zusammen machen. Orion macht D-16 kleine Geschenke. D-16 hilft Orion, möglichen Schwierigkeiten zu entgehen. Orion ist eher ein Risikoträger, während D-16 sich an die Regeln hält. Sie passen gut zusammen!

Als Orion D-16 in ein stadtweites Rennen zieht, das normalerweise Transformers vorbehalten ist, die tatsächlich in der Lage sind, sich zu verwandeln … Oh, ich denke, ich sollte erwähnen, dass ein großer Teil von Transformers Eins ist die Tatsache, dass den meisten Bürgern von Cybertron die Zahnräder verwehrt bleiben, die ihnen die Fähigkeit zur Transformation verleihen würden. Das alles ist Teil einer bösen Verschwörung unter der Führung ihres angeblichen Anführers Sentinel Prime (gesprochen von Jon Hamm), dessen Macht auf dem Rücken hart arbeitender Bergarbeiter wie Orion und D-16 aufgebaut wurde.

Wie dem auch sei, nach dem Rennen decken Orion und D-16 – mit etwas Hilfe von Bumblebee (Keegan-Michael Key) und Transformer Elita-1 (Scarlett Johansson) – schließlich die bösen Machenschaften von Sentinel Prime auf, und am Ende des Films haben sowohl Orion als auch D-16 Zahnräder erhalten und nehmen ihre vertrauteren Identitäten an.

Ergänzt durch die „Matrix der Führung“ (es gibt viele Wörter für Dinge in Transformatoren-land), wird Orion zu Optimus Prime, dem neu gekürten Anführer der Cybertrons, die sich selbst zu Autobots erklären. Unterdessen kämpft D-16 im Verlauf des Films mit einer existentiellen Krise, da er sich von Sentinel Prime betrogen fühlt und keinem Anführer mehr dienen will – er benennt sich in Megatron um und nennt die Transformers, die ihm nun treu ergeben sind, Decepticons. (Im Ernst, das ist das prequelhafteste Prequel, das es je gab.)

Und ja, es ist sehr Professor X und Magneto, denn im Laufe der Zeit wird diese Freundschaft auseinandergerissen und das ist ziemlich traurig. Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry gebührt alle Anerkennung dafür, dass sie diese Beziehung als Synchronsprecher so gut rübergebracht haben – als Megatron sich entscheidet, Optimus zu verraten, nachdem sie alles zusammen durchgemacht haben, könnte man eine Träne vergießen. Das liegt daran, dass Transformers Eins behandelt die Beziehung zwischen dem zukünftigen Optimus und Megatron als emotionalen Kern des Films und verfolgt diese in seiner zentralen Erzählung entsprechend.

Die Werbematerialien für Transformers Eins beschreiben sie als „Freunde, die wie Brüder verbunden sind“, obwohl diese Interpretation ehrlich gesagt ein bisschen albern ist, wenn man die Nuancen bedenkt, die zwischen Freundschaft und Brüderlichkeit bestehen: So ist einer Geschwisterbeziehung eine gemeinsame Bindung durch gemeinsame Erziehung und/oder genetisches Erbe inhärent, während Freundschaften sich überschneiden können, aber woanders ihren Ursprung haben …

Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass die Gesellschaft von Cybertron aus Individuen besteht, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen, wenn sie sich überhaupt fortpflanzen. (Lassen Sie uns nicht zu sehr auf die Verwirrung eingehen, die entsteht, wenn sich Transformers ungeschlechtlich fortpflanzen, aber dennoch das Konzept des Geschlechts anerkennen, zumindest durch die Existenz weiblicher Transformers wie Elita-1 und Vanessa Liguoris Airachnid. Aber wissen Sie, dass Sie wirklich etwas verpassen, wenn Sie diesen 6.000 Wörter langen Wiki-Artikel über die Fortpflanzung von Transformers nicht gelesen haben.)

Wenn Sie also versuchen, Kindern und Eltern einen Kinderfilm zu verkaufen, ist „Freunde, die wie Brüder zusammenhalten“ in diesem Kontext leicht zu verstehen. Aber seien wir doch mal ehrlich – das sind zwei Charaktere, die sich lieben, und deshalb ist es tragisch, wenn ihre Beziehung endet.

Eine ganz neue Dimension erhält das Ganze durch den Originalsong des Soundtracks „If I Fall“ von Quavo, Ty Dolla $ign und Transformers Eins Komponist Brian Tyler (Tyler tritt unter dem Namen ARE WE DREAMING auf). Die Power-Ballade (mit Rap!) ist deutlich ein Lied über die Beziehung zwischen Optimus und Megatron, insbesondere diese Textzeilen aus dem Refrain: „Und wenn ich doch einmal falle/ Hoffe, dass du da bist, um mich aufzufangen/ Denn für dich riskiere ich alles/ Und alles, was ich brauche, ist in mir.“

(Ein großer Teil der Beziehung zwischen Orion und D-16 besteht darin, dass Orion ständig fast in den Tod stürzt und D-16 ihn regelmäßig rettet. „If I Fall“ dürfte in seiner Interpretation der Themen des Films ziemlich wörtlich sein.)

Um es klar zu sagen, ich bin nicht mit diesem Argument versucht man, die beiden Roboter aus einem Franchise zu sexualisieren, das ursprünglich geschaffen wurde, um Plastikspielzeug zu verkaufen. Ich sage nur, dass es in einer Gesellschaft, die so funktioniert wie Cybertron, ganz natürlich ist, dass die höchste Stufe der Liebe eine platonische ist, und es ist ehrlich gesagt ziemlich cool, wie sehr der Film sich ohne Ablenkungen darauf stützt, um eine emotionale Wirkung zu erzielen.

So wird beispielsweise die Figur Elita nicht als potenzielles Liebesinteresse für irgendjemanden behandelt – was eine klassische Strategie für ein Projekt wäre, das entschlossen ist, „No Homo!“ über seine Hauptfiguren zu schreien. Stattdessen Transformers Eins verliert nie den Fokus und am Ende des Tages … ist Liebe Liebe. Auch wenn sie nicht siegt.

Transformers Eins ist jetzt in den Kinos.